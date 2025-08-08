Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kariyer yolculuğunuzda AJet ile yükselin. AJet olarak, B-737 & A-320 uçak tiplerinde operasyonel mükemmeliyete önem veren sorumlu kaptan pilot ve uçuş tecrübesine sahip II. Pilot adaylarını ekibimize katmak istiyoruz. Siz de bu güçlü kadronun bir parçası olmak için başvurunuzu hemen yapın."

Detaylı bilgi ve sorumlu kaptan pilot ilanına "https://lnkd.in/dUsNPWHT" bağlantısından, ikinci pilot ilanına ise "https://lnkd.in/dwfbjiik" bağlantısından ulaşılabiliyor.