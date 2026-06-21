AJet, yurt içi biletlerde yüzde 30 indirim başlattı
AJet, Babalar Günü'ne özel kampanya kapsamında yurt içi hatlarda geçerli "basic" sınıfı biletleri yüzde 30 indirimle satışa sundu. Sadece mobil uygulama üzerinden alınabilecek biletler, 22 Eylül-31 Aralık tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.
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AJet, Babalar Günü'ne özel yüzde 30 indirimli yurt içi biletleri satışa sundu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt içi hatlarda geçerli "basic" sınıfı indirimli biletler, bugün 23.59'a kadar satışta olacak.
İndirimli biletler, 22 Eylül-31 Aralık tarihlerindeki (26 Ekim-1 Kasım arası hariç) seyahatlerde kullanılabilecek.
Satışa sunulan biletler sadece "AJet Mobil" uygulamasından alınabilecek.