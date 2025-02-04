AJet'in İstanbul-Stockholm direkt uçuşlarının başlayacağı tarih açıklandı
Avrupa'da destinasyon sayısını artırmaya devam eden AJet, 2 Haziran'dan itibaren İstanbul-Stockholm arası direkt uçuşların yapılmaya başlanacağını duyurdu. Söz konusu uçuşların haftanın 7 günü yapılması planlanıyor.
AA
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AJet, İsveç'in başkenti Stockholm'e direkt uçuşlara 2 Haziran'dan itibaren başlanacağını duyurdu.
Sabiha Gökçen Havalimanı ile Stockholm Arlanda Havalimanı arasında, haftanın her günü düzenlenecek seferler, Türkiye ile Avrupa arasındaki seyahat alternatiflerini de çeşitlendirecek.
Öte yandan biletler, 59 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.