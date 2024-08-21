AJet'in zamanında kalkış oranı Avrupa ortalamasını geçti
Türk Hava Yolları'na ait AJet, zamanında kalkışta Avrupa ortalamasının üzerine çıktı. Avrupa'da havayolu şirketlerinin zamanında kalkış oranı yüzde 57'yken aynı dönemde AJet'inki yüzde 71 oldu.
Haber Merkezi
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Avrupa bölgesindeki uçuş operasyonlarının sürdürülebilir ilerlemesini sağlamak amacıyla kurulan Eurocontrol, havayolu şirketlerinin zamanında kalkış oranlarını denetliyor.
Eurocontrol, Avrupa'da 1-18 Ağustos tarihlerinde havayollarının zamanında kalkış oranlarını paylaştı.
Buna göre Avrupa’da havayolu şirketlerinin zamanında kalkış oranı ortalama yüzde 57 olarak gerçekleşti.
Verilere göre AJet’in aynı dönemdeki zamanında kalkış oranı ise yüzde 71’e yükseldi.