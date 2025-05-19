AJet’ten 19 Mayıs’a özel kampanya: Gençler yüzde 40 indirimli uçacak

AJet, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 12-27 yaş arası gençler için yüzde 40 indirimli bilet kampanyası başlattı. 100 bin koltuk yalnızca 19 Mayıs’ta satışta olacak.

34 ülkede 58, Türkiye’de ise 41 olmak üzere toplam 99 noktaya uçuş gerçekleştiren AJet, kampanya kapsamında 100 bin koltuğu indirimli olarak satışa sundu. Biletler, 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 10.00 ile 23.59 arasında, yalnızca AJet Mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.

İndirimli biletler, 1 Eylül – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacak uçuşlarda geçerli olacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen gençlerin, bilet satın alırken ödeme adımında “AJETGENC” indirim kodunu girmeleri yeterli.