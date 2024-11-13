AJet'ten 699 liradan başlayan fiyatlarla indirimli bilet kampanyası
AJet, yurtiçi uçuşlara yönelik yeni kampanyası kapsamında, yolcularını 699 liradan başlayan fiyatlarla uçuracak. 15 Kasım'a kadar satılacak biletlere uygulanacak indirim, 20 Kasım-15 Ocak 2025 arasındaki seferlerde geçerli olacak.
AA
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AJet, yurtiçi seferlere özel indirimli bilet kampanyası başlattı. 699 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan biletler, 20 Kasım-15 Ocak 2025 arasındaki seferlerde geçerli olacak.
Kampanya kapsamında 15 Kasım'a kadar satılacak ve vergi, harçlar dahil sadece 699 liradan satışa sunulan "basic" biletler AJet'in internet sitesi ile mobil uygulamasından satın alınabiliyor.