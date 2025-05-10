AJet Anneler Günü'ne özel indirim kampanyası yaptı. 34 ülkede 58, yurt içinde ise 41 olmak üzere toplam 99 noktaya seferleri olan AJet’in indirimli biletleri, 10 Mayıs 2025 tarihinde saat 10:00’dan 12 Mayıs 2025 saat 23:59’a kadar satışta olacak.

AJet Mobil uygulama üzerinden alınacak Anneler Günü’ne özel indirimli biletler, 1 Eylül – 31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

100 bin indirimli bilet satışta

AJet’in Anneler Günü kampanyası ile 100 bin koltuk satışı yapılacak.

Kampanyadan yararlanmak için, ödeme aşamasında 'AJETANNE indirim kodunun yazılması yeterli olacak.

İndirim AJet Mobil uygulamasından alınan biletlerde vergi ve harçlar hariç toplam ücret üzerinden geçerli olacak.