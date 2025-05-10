AJet’ten Anneler Günü’ne Özel ucuz uçak bileti kampanyası! Yüzde 40 indirim var
AJet, Anneler Günü’ne özel bir kampanya düzenliyor.. AJet'in 11 Mayıs Anneler Günü kampanyası ile tüm yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda yüzde 40 indirim fırsatı var. Bugün başlayan kampanya 13 Mayıs'a kadar sürecek. Yüzde 40 indirimli biletler 1 Eylül - 31 Aralık arasındaki seyahetlerde geçerli olacak. AJet'in ucuz bilet kampanyasından yararlanmak için ödeme aşamsında 'AJETANNE' kodunun yazılması gerekiyor.
AJet Anneler Günü'ne özel indirim kampanyası yaptı. 34 ülkede 58, yurt içinde ise 41 olmak üzere toplam 99 noktaya seferleri olan AJet’in indirimli biletleri, 10 Mayıs 2025 tarihinde saat 10:00’dan 12 Mayıs 2025 saat 23:59’a kadar satışta olacak.
AJet Mobil uygulama üzerinden alınacak Anneler Günü’ne özel indirimli biletler, 1 Eylül – 31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.
100 bin indirimli bilet satışta
AJet’in Anneler Günü kampanyası ile 100 bin koltuk satışı yapılacak.
Kampanyadan yararlanmak için, ödeme aşamasında 'AJETANNE indirim kodunun yazılması yeterli olacak.
İndirim AJet Mobil uygulamasından alınan biletlerde vergi ve harçlar hariç toplam ücret üzerinden geçerli olacak.