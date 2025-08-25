AJet'ten çifte rekor

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şirketin bir rekora imza attığını belirterek, "Bugün sizinle gururlandığımız bir haberi paylaşmak istiyorum. 24 Ağustos Pazar günü toplam 503 seferimizle 88 bin 462 misafirimizi taşıdık. 31 Mart 2024'te yaptığımız ilk uçuşumuzdan bu yana en yüksek sonuçlara ulaşmış olduk. Bu sadece bir rekor değil, AJet'in yükselişinin güçlü bir habercisi." ifadelerini kullandı.

Gençleşen filolarının, genişleyen uçuş ağlarının ve dinamik operasyon kabiliyetlerinin kendilerini daha büyük hedeflere taşıyacağını kaydeden Sarp, rekorda emeği geçen AJet ailesine ve paydaşlarına teşekkür etti.