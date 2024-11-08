AJet'ten Çukurova Havalimanı seferleri için avantajlı bilet kampanyası
AJet, Çukurova Uluslararası Havalimanı'na yönelik uçuşlarda 499 liradan başlayan avantajlı biletleri satışa sundu.
Haber Merkezi
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AJet'in açıklamasına göre, 8-10 Kasım'da alınacak avantajlı biletlerle 20 Kasım-15 Ocak'ta İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanlarından Çukurova Uluslararası Havalimanı'na gidilebilecek ve aynı yerlere dönüş yapılabilecek.
Uçuşlarda tek yön 499 liradan seyahat fırsatı sunulan kampanya kapsamında, toplam 20 bin indirimli bilet "AJet.com" adresinden ve AJet Mobil uygulamasından alınabilecek.