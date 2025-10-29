AJet'ten Cumhuriyet Bayramı'na özel yüzde 29 indirim!
AJet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanya kapsamında yurt içi uçuşlarda yüzde 29 indirim fırsatı sundu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, indirimli biletler sadece AJet mobil uygulaması üzerinden alınabilecek ve kampanya bugün saat 23.59’a kadar geçerli olacak.
AJet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tüm yurt içi uçuşlarında özel bir kampanya başlattı. Şirket, tüm iç hat seferlerinde yüzde 29 indirimli biletleri satışa sundu.
AJet'ten yapılan açıklamada, kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların bugün saat 23.59'a kadar biletlerini satın alabileceği belirtildi. İndirimli biletlerin yalnızca AJet mobil uygulaması üzerinden temin edilebileceği ifade edildi.
Belirli tarih aralığındaki uçuşlarda geçerli
Kampanya kapsamında alınan biletler, 17 Kasım 2025 - 13 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak.
AJet'in Cumhuriyet Bayramı'na özel indirim fırsatının 'Basic' sınıfı biletlerde uygulanacağı bildirildi.