AJet'ten indirimli uçak bileti kampanyası! Şartlar belli oldu
Türkiye'nin low-cost havayolu şirketlerinden AJet, tüm uçuşlarında indirim kararı aldı. Kuruluşunun birinci yılını kutlayan AJet, yüzde 20 indirimli biletlerin nasıl satın alınacağını ve indirimli uçak bileti için yapılması gerekenlerini duyurdu.
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AJet birinci kuruluş yıl dönümüne özel, yolcularına tüm uçuşlarda yüzde 20 indirimli bilet imkanı sundu.
Bugün ve yarın bilet alan yolcular 1 Nisan-31 Mayıs arasında yapılacak uçuşlarda indirimden faydalanalabilecek.
Yolcular, sadece mobil uygulama üzerinden alacakları indirimli biletlerle yurt içi ve yurt dışında 98 noktaya uçuş yapabilecek.
İndirim, mobil uygulaması üzerinden üyelik girişi yapılması ve indirim kodunun ilgili alana girilmesiyle geçerli olacak.