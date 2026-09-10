AJet’ten Kazakistan’a iki yeni hat

Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi AJet, yurt dışı uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. AJet; Kazakistan’ın iki önemli kentine İstanbul’dan direkt sefer başlatıyor. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 5 Ocak 2027 tarihinde Almatı’ya, 7 Ocak 2027 tarihinde ise Astana’ya ilk seferler yapılacak.

Kazakistan’ın iki kentine İstanbul’dan direkt sefer

Kazakistan’ın Astana ve Almatı kentlerine Ankara’dan direkt seferleri bulunan AJet, İstanbul’dan başlatacağı yeni seferlerle Orta Asya’daki varlığını güçlendiriyor. İstanbul- Almatı ve İstanbul- Astana hatları, iki ülke arasındaki ticari ve turistik faaliyetlere de katkı sağlayacak.

Kerem Sarp: Orta Asya’ya yeni hava köprüleri kuruyoruz

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, yeni hatları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kerem Sarp, “Türkiye’nin en genç hava yolu AJet olarak yurt dışı uçuş ağımızı genişletmeye hız kesmeden devam ediyoruz. Bu doğrultuda Kazakistan’ın 2 önemli şehrine İstanbul’dan direkt sefer başlatmanın ve Ankara’dan yaptığımız seferlerde frekans artışına gidecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Türk Devletleri ile olan bağlantımızı daha da güçlendirecek bu yeni hava köprüleri bizim için büyük önem taşıyor. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 5 Ocak 2027 itibarıyla Almatı’ya, 7 Ocak itibarıyla da Astana’ya haftada 2 gün direkt seferlere başlayacağız. Halihazırda Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Almatı ve Astana’ya gerçekleştirdiğimiz seferlerde ise frekans artışına gidiyoruz. Önümüzdeki dönemde Kazakistan’daki uçuş ağımızı daha da genişletmek ve iki ülke arasındaki bağlara yeni hava köprüleriyle katkı sunmak istiyoruz.” dedi.

Astana ve Almatı’ya haftada 2 gün sefer

AJet’in Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Astana’nın Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı’na direkt seferleri pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada 2 gün yapılacak. İstanbul – Almatı seferleri ise salı ve pazar günleri olmak üzere haftanın 2 günü düzenlenecek.