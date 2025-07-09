AJet'ten Kuzey Kıbrıs'a hava köprüsü

THY ve AJet, KKTC'nin tanıtımı, markalaşması, turistik bir çekim mer­kezi haline gelmesi ve turizm­de hak ettiği yere ulaşması için gökyüzünden yeryüzüne uza­nan adımlar attıklarını duyurdu. KKTC'nin "Ada Kıbrıs" projesi kapsamında, erişilebilir ulaşım alternatiflerinin çeşitlendiril­mesi, bölgesel istihdam ve tanı­tım konularında destek sağlana­cağı belirtildi. KKTC vatandaşı 60 genç, kabin memuru olarak AJet bünyesine katılacağı ifade edilirken, hem bölge ekonomisi­ne destek hem de gençlere ulus­lararası havacılıkta kariyer fırsa­tı sunulacak. AJet filosundaki iki uçakta "Ada Kıbrıs" logosu kulla­nılırken, Kuzey Kıbrıs'ın turizm markası gökyüzüne taşınarak uçaklar birer tanıtım platformu­na dönüşecek.

"Ada Kıbrıs'ın ana aktörü olmak için bir araya geldik"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ta­rafından imza altına alınan an­laşmanın KKTC’nin turizmde uluslararası arenada hak etti­ği yere ulaşmasına büyük katkı sağlaması bekleniyor. Törende konuşan THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, iş birliği anlaşmasının önemi­ne dikkati çekerek, "KKTC'nin geleceğine yön verecek çok kıy­metli bir proje olan Ada Kıbrıs’a, Türkiye’nin milli bayrak taşıyı­cısı olarak desteğimizi imza al­tına almak ve Ada Kıbrıs marka­sının ana aktörü olmak için bir araya geldik. Bu anlaşmayı sa­dece bir tanıtım hamlesi değil, iki kardeş ülke arasındaki kök­lü bağların, dostluğun ve ortak geleceğe duyulan inancın somut bir göstergesi olarak görüyoruz" dedi.

Bolat, Kuzey Kıbrıs’ın özgün ada kültürünü, doğal güzellikle­rini, tarihi mirasını ve gastrono­mik zenginliklerini küresel öl­çekte görünür kılmayı hedefle­diklerini anlattı. Bolat, Kuzey Kıbrıs'ı turizmde hak ettiği ko­numa taşımak ve "Ada Kıbrıs" projesi çerçevesinde, AJet mar­kası ile İstanbul ve KKTC ara­sında her gün düzenlenecek iki seferde erişilebilir fiyat politika­sıyla hareket edeceklerini akta­rarak, "Bu iki seferde tek yön 6 bin Türk lirası tavan fiyat tarife­siyle yalnızca ulaşımı kolaylaş­tırmakla kalmayacak, KKTC'yi yerli ve yabancı turistler için ca­zibe merkezi haline getireceğiz" ifadesini kullandı.

Ahmet Bolat, proje kapsamın­da İngiltere’den KKTC’ye turist çekmek için 26 Temmuz 2025'te Londra’da "Ada Kıbrıs" proje­sinin tanıtımını yapacaklarını duyurdu. Bolat, Londra Stans­ted Havalimanı’ndan Sabiha Gökçen Havalimanı aktarmalı Ada’ya özel bir tarife planlaya­caklarını belirtti.

Tanıtım için projeye medya, iş ve sanat dünyasından temsil­cileri de entegre ettiklerini söy­leyen Bolat, KKTC’ye yapacak­ları ziyaretler sayesinde Kuzey Kıbrıs'ın sahip olduğu değerle­rin hem içerik üretimiyle hem de yatırım potansiyeliyle öne çı­karılmasına destek verecekleri­ni dile getirdi.

60 KKTC’li genç kabine girecek

Bolat, uçuşların yalnızca insanları bir noktadan diğerine ulaştırmakla kalmadığını, umutları, hayalleri, fırsatları da taşıdığını belirterek, şunları kaydetti: "Bu nedenle daha önce açmış olduğumuz KKTC'de gençlerimizin Ajet bünyesinde kabin memuru olarak görev almalarını sağlayacak projeye de devam ediyoruz. Şu ana kadar sınavlardan geçen eğitimleri tamamlayan arkadaşlarımız da bugün yarın görevlerde başlıyorlar. Bu gençler sadece gökyüzündeki profesyoneller değil aynı zamanda Ada'nın sesi ve yüzü olacaklardır. Ajet markamızın kabinine (KKTC vatandaşı) 60 gencimizi veya başvuru olursa daha fazlasını da almak üzere bir projemiz var."