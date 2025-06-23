AJet’ten yaz tatili sürprizi: Yurt dışına uçan ailelere çocuk başına yüzde 30’a varan indirim fırsatı
AJet, 2025 yaz sezonuna özel kampanyası kapsamında bazı yurt dışı uçuş hatlarında çocuklu ailelere yönelik yüzde 30’a varan indirimli bilet satışına başladı. Kampanya, hem Avrupa’dan Türkiye’ye hem de Türkiye çıkışlı Avrupa seferlerinde geçerli olacak.
AJet, 23 Haziran–30 Eylül tarihleri arasında Avrupa hatlarında çocuklu ailelere yüzde 30’a varan indirimli bilet fırsatı sunuyor. Kampanya yalnızca basic sınıf biletlerde geçerli.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, Danimarka ve İsveç çıkışlı Türkiye varışlı uçuşları; ayrıca Türkiye çıkışlı olup KKTC hariç bu ülkelere yönelik seferleri kapsıyor.
İndirim oranları çocuk sayısına göre artıyor
Bir çocukla seyahat eden ailelere yüzde 20, iki çocukla seyahat edenlere çocuk başına yüzde 25, üç ve daha fazla çocukla seyahat eden ailelere ise her çocuk için yüzde 30 indirim uygulanacak. Kampanya yalnızca Basic sınıf biletlerde geçerli olacak; vergiler ve harçlar fiyata dahil edilmeyecek.
Biletleme ve seyahat tarihleri belli
İndirimli biletler, 23 Haziran – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında satın alınabilecek ve yine aynı tarih aralığında geçerli olacak. Biletler, AJet’in resmi web sitesi ajet.com, mobil uygulaması, çağrı merkezi veya yetkili satış acenteleri üzerinden temin edilebilecek.