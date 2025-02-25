Ajet'ten yeni ucuz bilet kampanyası! 1 ve 9 Euro'ya Avrupa bileti!

Türkiye'nin low-cost havayolu şirketlerinden Ajet, çok sayıda ülke için ucuz bilet kampanyası başlattı.

AJet ucuz bilet kampanyası Almanya, Fransa, Hollanda ve İtalya gibi birçok Avrupa ülkesinin yanı sıra Gürcistan ve Bahreyn gibi ülkeleri de kapsıyor. Kampanya 1-28 Mart 2025 tarihlerindeki uçuşlar için 25-26 Şubat tarihlerinde satın alınacak biletler için geçerli olacak.

Kampanya kapsamında 1 Euro'ya satılan biletler Almanya, Avusturya ve Hollanda için geçerli. Kosova, Bosna Hersek ve Mısır için de 9 Euro'ya bilet satılıyor. Kampanyanın kapsadığı kentler şirketin sitesinde yer alıyor.

AJet ucuz bilet kampanyası şartları neler?

Kampanya, Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı (KKTC hariç) ve yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı direkt uçuşları kapsıyor. Fiyatlar ise tek yön üzerinden belirlendi ancak gidiş dönüş biletlerinde de geçerli

Kampanya kapsamında yalnızca Basic paket ücreti ve kuralları için geçerli olduğu belirtildi. Yolcular ekstra bagaj ya da farklı hizmetler isterse bunu ödemek zorundalar.