AJet'ten yurt dışı uçuşlarda indirimli bilet kampanyası

AJet, tüm yurt dışı uçuşlarını kapsayan indirimli bilet kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında biletler, 9 dolar ve Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 34 ülkede 59 noktaya sefer düzenleyen AJet'in yurt dışı hatlarında geçerli indirimli biletler, bugün saat 11.00 itibarıyla satışa çıktı. Kampanya, yarın saat 23.59'a kadar devam edecek.

9 dolar ve Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulan biletler, 9 Şubat-12 Mart tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Kampanya kapsamında toplam 72 bin koltuk satışa açılırken, seçili hatlarda dönüş uçuşları için 1 dolar ve Euro'dan başlayan fiyatlarla bilet bulunabilecek.

Bagaj hizmetlerinde de indirim

Kampanya süresince bagaj hizmetlerinde de indirim uygulanacak. Ek hizmet olarak 12 Euro olan kabin bagajı 5 Euro'ya, yine 12 Euro olan 'basic' bilet kapsamında sunulan 10 kilogram uçak altı bagajı ise 5 Euro'ya alınabilecek.

İndirimli biletler, AJet.com, AJet mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden satın alınabiliyor.