AJet'ten 849 TL'den başlayan kış kampanyası! AJet yurt içi uçuşlarda indirim

AJet'ten yurt içi uçuşlara kış kampanyası!
AJet, kış tatilini uygun fiyata planlamak isteyen yolcular için yurt içi uçuşlarda 849 liradan başlayan indirimli bilet kampanyası başlattı. Türkiye’de 41 noktaya sefer düzenleyen havayolu şirketi, kampanya kapsamında toplam 140 bin koltuğu indirimli fiyatlarla satışa sundu.
AJet, kış tatilini planlayan yolcular için yurt içi uçuşlarda 849 liradan başlayan indirimli bilet kampanyası başlattı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 41 farklı noktaya sefer düzenleyen AJet, yolcularına avantajlı fiyatlarla seyahat imkânı sunuyor. Kampanya kapsamında belirlenen indirimli biletler, yarın saat 23.59'a kadar satışta olacak.
Belirli tarihlerde geçerli
Söz konusu biletler, 1 Kasım - 31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak. Toplamda 140 bin koltuk indirimli fiyatlarla satışa çıkarıldı.
Kampanyaya dahil olan 'basic' kategorisindeki biletler yalnızca AJet'in mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.