AJet'ten yurt içi uçuşlarda indirim kampanyası
AJet, yurt içi uçuşlarda geçerli yüzde 30 indirimli bilet kampanyasını başlattı. Yarın saat 23.59'a kadar satışta olacak indirimli biletler, 6 Ekim-31 Aralık 2026 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarda kullanılabilecek.
AJet, yurt içi uçuşlarda geçerli olacak yüzde 30 indirimli bilet kampanyasını başlattı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre kampanya kapsamında indirimli biletler, yarın saat 23.59'a kadar satışta olacak.
İndirimli biletler, 6 Ekim-31 Aralık 2026 tarihleri arasındaki tüm yurt içi uçuşlarda kullanılabilecek. Ancak 26 Ekim-1 Kasım 2026 arasındaki uçuşlar kampanya kapsamı dışında tutulacak.
Biletler yalnızca "AJet.com" ve AJet mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.
Koltuk seçiminde de indirim uygulanacak
AJet'in kampanyasında biletlerin yanı sıra koltuk seçimlerinde de yüzde 30 indirim sunulacak.