  1. Dünya Gazetesi
  2. Şirket Haberleri
  3. AJet'ten yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası: Fiyatlar 599 liradan başlıyor
Takip Et

AJet'ten yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası: Fiyatlar 599 liradan başlıyor

AJet, yurt içi uçuşlarda geçerli 111 bin indirimli bileti 599 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkardığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, 5 Şubat-26 Mart tarihleri arasındaki tüm yurt içi tek yön direkt uçuşları kapsayan kampanya ile 111 bin koltuğun satışı yapılacak.

15-16 Ocak'ta vergi ve harçlar dahil 599 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan biletler sadece "AJet.com ve AJet mobil" uygulamasından alınabilecek.