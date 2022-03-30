Ajwa Cappadocia 98 oda ve 10 mağarayla kapılarını açtı

Barış SEDEF / İSTANBUL

Kapadokya’da inşaatı tamamlanan Ajwa Cappadocia Otel hizmete girdi. 12 Group’un özkaynaklarıyla yaptığı yatırımın lansman toplantısında bilgiler veren Ajwa Otelleri Genel Müdürü Ali Türk, 90 dönümlük alandaki 3 otel binasının yanı sıra iki yıl içerisinde tamamlanması öngörülen köy tipi yapılarla ziyaretçilerine kasaba tadında bir deneyim yaşatmayı hedeflediklerini söyledi.

Ali Türk, kervansaray konsepti ve Selçuklu mimarisi etkisiyle kurulan otelde 120 m2 ila 600 m2 arasında değişen 10 mağara süiti bulunduğu bilgisini verdi. Türk, “Köy evleri projemizi de devreye aldığımızda yaklaşık 150 üniteye çıkacağız. Halihazırda 100 kişilik istihdamımız var. Projeler tamamlandığında bu sayı 200’e ulaşacak” dedi.

Mevcut alan içerisinde iki dönüme bostan kurduklarını söyleyen Türk, burada ata tohumlarından sebze ve meyve ekimi yaptıklarını kaydederek, “Bahar ve yaz aylarında dışarından meyve ve sebze almıyoruz. Yemek artıklarını organik gübre yapımında veya hayvanların beslenmesinde kullanıyoruz. Bu şekilde kendi kendine yeten bir kasaba olma yolunda ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

"Sakura Festivali yapacağız"

Kapadokya’da ortalama konaklama süresinin 2,5 gün olduğunu ve Ajwa Cappadocia’da bu süreyi beş güne çıkarmak istediklerine dikkat çeken Ali Türk şunları söyledi: “Peyzajımızda yaklaşık 150 çeşit bitkinin bulunuyor. Ayrıca 120 tane sakura ağacığımız var. Bunlar nisan sonu mayıs başı gibi çiçek açıyor. Biz de Ramazan Bayramı süresince bölgede Sakura Festivali yapacağız. Bu festivalde amacımız bin 500 ziyaretçiyi ağırlamak. Özellikle İstanbul’daki Japon firmalar ve konsolosluklara tanıtım yapacağız” diye konuştu.

Mağara konferans salonu olacak

2 bin metrekarelik Kapadokya’nın en büyük mağarasına konferans salonu yapacaklarına vurgu yapan Ali Türk, “Toplantılarla, kongre turizmi açısından burada önemli bir girdi elde etmeyi hedefliyoruz. Konferans salonu konusunda bölgedeki birçok firmadan ciddi talepler almaya başladık. 6 ay içerisinde buradaki konferans salonumuzu tamamlamayı öngörüyoruz” dedi.