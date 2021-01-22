Ak Gıda, AB ülkelerine labne ve taze peynir ihracatı onayı aldı

İçim süt ve süt ürünleri üreticisi Ak Gıda’nın Sakarya’daki üretim tesisinden Avrupa Birliği’ne (AB) labne ve taze peynir ihracatı başlatmak için yaptığı başvuru, Tarım ve Orman Bakanlığı denetimlerinin başarıyla sonuçlanmasının ardından AB komisyonu tarafından onaylandı.

Öte yandan sektöründe Çin’e ilk ihracat gerçekleştiren firmalardan biri olan Ak Gıda; Kafkaslar, Mısır, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’nun da dahil olduğu 30’dan fazla ülkeye toplam 20 bin tondan fazla ürün ihraç ediyor.

“Yenilikçi ürünlerimizle ihracatımızı artıracağız”

Konuya ilişkin açıklama yapan Ak Gıda CEO’su Ali Sözen, ihracat ağını geliştirerek yeni pazarlara ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Ekonomide sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak en temel dinamiklerden birinin ihracat olduğunu belirten Sözen, “Salgının olumsuz etkilerine rağmen, Türkiye’nin ihracatını 2020 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 gibi rekor seviyede artırmış olması oldukça sevindirici bir gelişme. Ülkemizin yakaladığı bu ivmenin önümüzdeki aylarda da devam etmesi önemli. Biz de Ak Gıda olarak, 2021 yol haritamız doğrultusunda yüksek katma değerli üretimimizle küresel ihracattaki payımızı artırarak işimizi büyütmeyi ve aynı zamanda ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Öncelikli olarak Avrupa’nın etnik pazarlarında büyüyerek İçim kalitesi ve lezzetini Avrupalı tüketicilere tanıtmayı ve onların günlük tüketim alışkanlıklarından pay almayı hedefliyoruz. Labne ve taze peynir ürünlerimizin Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı için onay belgesi alarak hedefimize bir adım daha yaklaşmış olduk.” dedi.