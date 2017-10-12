Ak-Kim, 40. yılını kutladı

12 Ekim 2017

Türkiye kimya sektörü şirketlerinden Ak-Kim, 40. yaşında çalışanlarına özel bir gece düzenleyerek, Atiye ve Hale Caneroğlu’nun şarkılarıyla eğlendi.



Gecede söz alan Ak-Kim Genel Müdürü Onur Kipri, 40 sene önce bin ton kükürt dioksit üretimi yapan Ak-Kim’in bugün geldiği noktada iştirakleriyle beraber yıllık 800 bin ton üretim kapasitesine sahip, toplam bin 500 ürün üreten bir şirket olmasından dolayı duydukları gururu dile getirdi.

Ak-Kim’in 40 senelik yolculuğunda şirketin gelişimine katkısı olan tüm çalışanlara ve paydaşlara teşekkür eden Ak-Kim Genel Müdürü Onur Kipri sözlerine şöyle devam etti:

"İlk yıllarda Ak-Kim’in ana faaliyet konusu olan temel kimyasallarda lider konumumuzu korurken, zaman içerisinde tekstil, kağıt-su ve yapı alanlarında da iddialı bir oyuncu haline geldik. Zaman içerisinde mühendislik birikimimizi de bir iş haline dönüştürüp yurt dışında anahtar teslimi kimya tesisleri kurmaya başladık. Ar-Ge merkezimiz, Akferal ile yaptığımız ortaklık, Gizem Frit satın almamız, Ultrafiltrasyon yatırımı, Dinox satın almamız ve 2023 yılında 750 milyon dolar ciroya ulaşma vizyonuyla sürdürülen büyüme planlarımız… İçtenlikle inanıyorum ki, bundan 10 sene sonra 50. yılımızı kutladığımızda şirketimiz daha farklı bir boyut ve konumda olacaktır."