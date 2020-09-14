Ak-Kim, yatırım ve satın almaları sürdürecek

14 Eylül 2020

MUSTAFA KEMAL ÇOLAK

Ak-Kim Kimya, 4 trilyon dolarlık dünya kimya endüstrisinde Türkiye’nin en stratejik sanayi gruplarından biri. Akkök Holding bünyesinde yer alıyor ve birden fazla alana dönük kritik üretim gerçekleştiriyor. Son yıllarda şirket satın almalarıyla adından söz ettiren Ak-Kim, 2019’da 300 milyon dolar olan cirosunu, 5 yıl içerisinde iki kat artırmayı hedefledi. Yalova Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ndeki entegre tesislerinde üretim yapan Ak-Kim Kimya Genel Müdürü Onur Kipri, DÜNYA’ya açıklamalarda bulundu:

• Kimyanın önemli tedarikçi şirketi olarak pandemi sürecini de dahil ettiğimizde 2020'yi nasıl değerlendirirsiniz?

Ak-Kim, ürün yelpazesi oldukça geniş bir üretici. Temel kimyasallarda klor-alkali ve türevleri, hidrojen peroksit ve sodyum perkarbonat, metilaminler, persülfatlar ve bisülfitler üretiyoruz. Bu ürün gruplarında hem Türkiye’de hem de Avrupa’da az sayıdaki üretici arasındayız. Performans kimyasallarında tekstil ve elyaf yardımcı kimyasalları, kâğıt, su arıtma, yapı kimyasalları, kişisel bakım kimyasalları ve plastik katkılarını kapsayan alanlarda da varız. Pandemi döneminde hijyen, temizlik, ilaç ve gıda gibi sektörlerin tabii ki ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Bu süreçte, doğal olarak temizlik ürünlerine talep arttı. Çamaşır suyu, deterjan, el ve banyo sabunu ile dezenfektan gibi çok sayıda ürünün kimyasal hammaddelerini ürettik.

• 2020'ye yönelik planlarda neler değişti?

2019 Ak-Kim için verimli ve başarılı bir yıldı. İştiraklerimizle beraber yıllık ciromuz 300 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Ayrıca İSO 500 2019 listesinde de Ak-Kim solo olarak 14 sıra yükselerek 252. firma olduk. 6 kıtada 70’den fazla ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracatımızın ciromuza oranıysa yüzde 30 civarında. 2020 senesi için yüzde 10 civarında büyümeyi bütçelemiştik.

• Bu yıla ilişkin rakamsal gelişmeler ne yönde olacak?

Ak-Kim’in güçlü finansal yapısı ve sektörel çeşitliliği var. Her sektörde olduğu gibi COVID-19 salgını nedeniyle küçülme ve kar kaybı yaşandı. Maalesef pandeminin birçok sektöre olan olumsuz etkisiyle bu hedefi gerçekleştirmek mümkün gözükmüyor. Geçen yıl iştiraklerimizle beraber yakaladığımız 300 milyon USD civarında rakama benzer sonuçlara ulaşabileceğimizi tahmin ediyoruz.

• Salgın yeni iş alanları yarattı mı?

Anti-bakteriyel ürünlere rağbet arttı. Pazardaki bu yönelimi doğru değerlendirmeyi hedefliyoruz. Esnek ürün geliştirebilme kabiliyetine sahip Ar-Ge merkezimizin yakın dönem araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde ağırlığı anti bakteriyel ürünlere verdik. Tekstil, konfeksiyon, elyaf ve ambalaj sektörü için yenilikçi anti bakteriyel ürünlerimiz piyasaya sürülme aşamasına geldi. Bu konudaki gelişmeleri yakın zamanda paylaşmayı hedefliyoruz.

• Yatırımcı bir grupsunuz. Planladığınız yatırımlarda hangi noktadasınız?

Salgın iş dünyasını, planları ve beklentileri radikal olarak değiştirdi. Planlanan bazı organik ve inorganik yatırımlarımızı pandemi nedeniyle 3. çeyrek sonuna kadar beklemeye aldık. Dünyada talebi artmakta olan ve pek çok sektörde önemli bir girdi olan hidrojen peroksit ürünü için 50.000 ton/yıllık bir kapasite artışı projesi gündemdeydi. Mevcut 36.000 ton/yıllık kapasitemizle beraber 2020 yılı içerisinde 86.000 ton/yıl kapasiteye ulaşmayı hedefliyorduk. Salgınla birlikte bu yatırımı beklemeye aldık.

İki kat ciro artışı hedefledi



● 5 yıl içerisindeki planlarınızda neler var, şirketinizi dünya piyasalarında hangi konumda görmeyi arzu ediyorsunuz?



Dahili yatırımlarımızı ve şirket satın almalarını devam ettireceğimizi söyleyebilirim. Son 3 yıl hem Türkiye’de hem de global olarak belirsizlikler ve zorluklarla geçti. Böyle bir ortamda çok uzun vadeli sağlıklı bir planlama yapmak gerçekten zor. Ancak özetle önümüzdeki 5 yılda ciromuzu yeni yatırımlar ve ihracat ile en az 2 katına çıkarmayı ve 600-700 milyon dolar seviyesine getirmeyi hedefliyoruz.

Yeni dönem Türkiye’ye yarayacak



Akkök Holding bünyesinde enerji grubundan ve Aksa Akrilik’ten sonra en büyük hacme sahip şirket olan Ak-Kim Kimya Genel Müdürü Onur Kipri, yeni dönem dünya konjonktürüne ilişkin şu bilgiyi veriyor:



Küresel anlamda bakacak olursak; geçen sene yaşanan Amerika-Çin ticaret savaşından sonra virüsün Çin’de ortaya çıkmasıyla da Amerika’nın bu ülkeye karşı yaptırımları artacak gibi görünüyor. Amerika ve Avrupa’nın, Çin’e ve Asya’ya karşı tutumu, Türkiye için yeni bir fırsata dönüşebilir. Avrupa’ya en yakın ülke olan Türkiye’de düşük maliyetlerle özellikle emek yoğun tekstil, konfeksiyon gibi sektörlerin pozitif bir ivme kazanmasını bekleyebiliriz.

Satın almaya 150 milyon $ yatırım



• Şirket satın almalarının Ak-Kim'e katkısı neler oldu?



2015'te dünyanın en büyük emaye ve seramik frit üreticilerinden biri olan Gizemfrit’i bünyemize kattık. Böylece yüksek performanslı emaye ve seramik kaplamalar pazarına giriş yaptık. Ayrıca 2017 yılında Alman menşeli kimyasal satış ve pazarlama şirketi Dinox’u satın aldık. İhracatta öncelikli hedef pazarlarımız arasında bulunan Avrupa’ya daha yakın hale geldik. Daha önce Avrupa’nın 2. büyük su kimyasalları üreticisi olan Feralco ile yarı yarıya ortaklıkla kurduğumuz Akferal şirketindeki Feralco hisselerini satın aldık. Diğer taraftan iştirakimiz Gizemfrit, seramik baskı mürekkepleri üreten İspanyol Megacolor’u satın aldı. Emaye ve seramik kaplamalarda Türkiye’de yüzde 70 pazar payı ile lider olan Gizemfrit, yüzde 13 global pazar payı ile dünyanın en büyük 2. üretici firması konumunda. Tüm bu şirket satın almalarında geçtiğimiz 5 yılda 150 milyon dolar civarında bir yatırım söz konusu olmuştur.



• Ajandanızda yeni alım planları var mı?



İnorganik büyüme fırsatları üzerindeki çalışmalarımız ve araştırmalarımız kesintiye uğramadı, sürüyor. Hem Türkiye’de hem Avrupa’da bazı stratejik satın alma fırsatları üzerinde duruyoruz.