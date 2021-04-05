Ak Portföy bu kez arıcılığa yatırım yaptı

KERİM ÜLKER

Son dönemde yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Ak Portföy, bir firmaya daha yatırım kararı aldı. Ocak ayında ilk kez DÜNYA Gazetesi’nde duyurduğumuz haberde Ak Portföy’e ait Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu 1996’da temeli Karaman’da atılan Üçsa Ambalaj’a ortak olmuştu. Ak Portföy şimdi de tarım teknolojileri alanına odaklandı. Ak Portföy, SBS Bilimsel Bio Çözümleri Sanayi şirketinden hisse aldı. Ak Portföy satın alma işlemini ise şirkete ait Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kanalıyla yaptı. Ak Portföy’ün hisse alarak ortak olduğu SBS Bilimsel Çözümler şirketi ise Diffusion Capital Fund Cooperatief’e ait.

Kendi markasıyla üretim yapıyor

Teknoloji transfer ve risk sermayesi fon yöneticisi olan Diffusion Capital Partners tarafından kontrol edilen SBS Bilimsel Çözümler şirketi bilimsel çerçevede arı ürünleri alanında üretim yapıyor. SBS, Gıda Yüksek Mühendisi Propolis Uzmanı Aslı Elif Tanuğur Samancı, Ziraat Mühendisi Arıcılık Uzmanı Taylan Samancı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünde öğretim görevlisi Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu tarafından Türkiye’de daha önce üretilmeyen propolisi yine Türkiye’de ilk kez “Sözleşmeli Arıcılık” modeli ile üretmek adına KOSGEB projesiyle 2013’te İTÜ-ARI Teknokent’te kuruldu. Şu ana kadar 14’ü uluslararası toplam 28 farklı ödüle layık görülen şirket, arı ürünleri alanındaki uzmanlığı ile yurt içinde BEE'O ve BEE’O UP, yurt dışında ise BEE&YOU markasıyla, propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği ve ham bal; ayrıca arı ürünleri içeren doğal karışımlar, tabletler, damlalar, spreyler üretiyor.

13 ülkeye ihracat yapıyor

Ürünlerini, ABD, Güney Kore, Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsveç, İngiltere, Kıbrıs, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan gibi ülkelere ihraç eden şirketin, 500 sözleşmeli arıcı, 150 bin arı kovanı, 3 bin metrekarelik tesisi var. 95 kişiye istihdam sağlayan şirket, Türkiye’nin en büyük propolis üreticisi olarak biliniyor.