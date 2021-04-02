Ak-Pres, İSG’deki başarısını ödülle kanıtladı

Zehra ORUÇ

Ak-Pres Sakarya Fabrikası Direktörü Aykut Göcekli, iş güvenliği alanında en yetkin kuruluşlarından biri olan British Safety Council’in düzenlediği yarışmada aldıkları ödül ile iş sağlığı ve güvenliği alanındaki başarılarını perçinlediklerini söyledi. Yarışmaya dünya genelinde 600, Türkiye’den de 100 dolayında firmanın katıldığını belirten Göcekli, böyle bir yarışmada çok prestijli bir ödül almalarının motivasyonlarını daha da arttırdığını ifade etti. Aykut Göcekli, 1985 yılında temelleri atılan Küçükoğlu Holding’in, otomotiv, inşaat, perakende ve sigorta sektörlerinde faaliyet gösterdiğini de belirtti. Yüzde 100 yerli bir kuruluş olarak; İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Slovenya’nın Koper şehrinde, 110 bin metrekare alanda faaliyet gösterdiklerini söyleyen Göcekli, iştiraklerinde yaklaşık 1600 kişiye istihdam sağladıklarını kaydederek, Dünya devi otomotiv firmaları için üretim yaptıklarını, İnsana saygı ve sürekli gelişimin gruplarının ana felsefesi olduğunu belitti. Göcekli, “Holdingimizde 2025 Stratejik Planımız doğrultusunda istikrarlı ve sürdürülebilir büyümeye devam ediyor” diye konuştu.

“İş sağlığı ve güvenliği önceliğimiz”

Holdingin tüm şirketlerinde, iş sağlığı ve güvenliğine büyük önem verildiğinin de altını çizen Aykut Göcekli, kendileri için tüm çalışanları ve paydaşlarının hayatının çok kıymetli olduğunu kaydetti. Göcekli, “Küçükoğlu Holding’in iştiraklerinin tamamında sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışılması ve herkesin sevdiklerinin yanına sağ salim dönmesi öncelikli hedefimizdir” dedi. Göcekli, iş sağlı ve güvenliği konusundaki gelişimlerini görmek ve uluslararası arenada Türkiye’yi temsil etmek için Küçükoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Küçükoğlu’nun yönlendirmesiyle bu yıl 63.sü düzenlenen yarışmaya katıldıklarını söyledi. Göcekli, söz konusu yarışmanın kurumların sağlık, güvenlik ve refah konularında fark yaratan proje ve uygulamalarla kendilerini kanıtlamalarına ve diğer kuruluşlara örnek olmalarına fırsat sağladığını vurguladı. Ayrıca aldıkları ödül ile sadece sektörde değil iş sağlığı ve güvenliği konusunda da öncü olmanın gurunu yaşadıklarını söyleyen Göcekli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüm personelimizin çalışma hayatlarını en iyi hale getirme isteğiyle çıktığımız bu yolda, kurduğumuz güçlü iletişim ve beraberliğin sonucunda bugünkü başarılarımız ortaya çıktı. Kariyerimize böyle bir ödül eklemek otomotiv sektöründe bizi örnek alan birçok firmaya ilham verecektir. Ödülü Türkiye adına almaktan başta şahsım olmak üzere şirket olarak çok mutluyuz. Bağımsız bir kuruluş tarafından bu ödülü almak, çabalarımızın önde gelen platformlarda fark edilerek takdir edilmesi, ekibimizin motivasyonunu daha da artırmaktadır.”

“Teknolojiden yararlanacağız”

Açıklamasında, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili geleceğe yönelik planları hakkında da bilgi veren Aykut Göcekli, dünyayı etkisi altına alan salgın döneminde böylesine prestijli ödülü almanın Ak-Pres’in iş güvenliği konusundaki kararlılığının bir kanıtı olduğunu vurguladı. İşyerinde sıfır kaza ve hastalık hedefiyle yürütülen mevcut uygulamalarla yetinmeyeceklerini, değişen teknolojiye ayak uydurarak tüm iş güvenliği süreçlerinin dijitalleştirilmesi çalışmalarına da ara vermeden devam edeceklerini anlatan Göcekli, “Biz, iş sağlığı ve güvenliğini sadece mevzuata uyum olarak görmüyoruz. Sağlık ve güvenlik şartlarının sürekli iyileştirilmesi, işyerinde refahın en üst seviyeye taşınması için de çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.