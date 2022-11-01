Ak-Pres’e 2 ödül birden

DÜNYA - İstanbul’da 1990 yılında kurulan, Bursa ve Sakarya-Hendek fabrikalarında başta Toyota olmak üzere dünya devi otomobil markalarına mekanizma, kaporta, yüksek teknolojide şase ve gövde parçaları üreten Ak-Pres, aldığı ödüllere yenilerini eklemeye devam ediyor. Ak-Pres Sakarya Fabrika Direktörü Çağrı Çeşmeci, Toyota Motor Europe’un her yıl Avrupa’daki tedarikçileri arasında değerlendirme yaparak çeşitli kategorilerde ödüller verdiğini belirtti. Çeşmeci, 2022 yılı değerlendirmesinde 5 yıldan uzun süre “Sıfır Sevkiyat Problemi Performansı” ve “Maliyet Yönetimi” dallarında gümüş ödüle layık görüldüğünü vurguladı. 2021 yılında da yine Toyota Motor Europe’dan, Supply (Tedarik) performansı ve Cost (Maliyet) Yönetimi alanlarında Achievement (Başarı) ödüllerine layık görüldüklerini hatırlatan

Çeşmeci, “Tedarikçisi olduğumuz Toyota’dan her yıl aldığımız ödüller, müşteri memnuniyeti odaklı üretim anlayışımızı net bir şekilde ortaya koyuyor” dedi.

“EcoVadis’de GOLD seviyeye yükseldik”

Öte yandan Ak-Pres, Renault tarafından da desteklenen EcoVadis bütünsel sürdürülebilirlik sıralamasında GOLD seviyeye yükseldi. EcoVadis hakkında bilgi veren Çağrı Çeşmeci, bu değerlendirmeye katılan firmaların uzman bir ekip tarafından çevreye yaklaşımları, çalışanlarına ve insan haklarına verdiği önem, etik değerlere bağlılığı ve sürdürülebilir tedarik açısından değerlendirildiklerinin altını çizdi.

“Ekip ruhu ile üretiyoruz”

Küçükoğlu Holding’e bağlı tüm şirketlerde, iş sağlığı ve güvenliğinden sürdürülebilir büyümeye kadar tüm alanlarda çalışanlarına, müşterilerine, topluma ve çevreye saygı anlayışı ile oluşturulmuş kurumsal üretim kültürünün öne çıktığını vurgulayan Çağrı Çeşmeci, teknoloji destekli ve ekip ruhu ile yürüttükleri çalışmalar ile sektöre öncülük yaptıklarını belirterek “Üretimin her aşamasında teknolojinin, bilginin, üretim kültürünün bütün imkânlarını kullanarak faaliyet gösterdiğimiz sektörlere ve ülke ekonomisine değer katıyoruz. Elde ettiğimiz başarılar, yöneticilerimiz ve çalışanlarımız arasındaki karşılıklı saygı ve güvene dayalı sağlıklı ilişkinin güzel bir örneğidir. Başarılarımızda karar alma süreçlerinde bizlere cesaret ve fırsat veren Holdingimizin üst yönetiminin payı çok büyüktür. Tüm çalışanlarımız adına kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.