AK Pres’in yüksek büyümesine TOBB’dan teşekkür belgesi

12 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Küçükoğlu Holding Sanayi Grup Başkanı ve Ak Pres Genel Müdürü Tolga Türkaslan, konu hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Bursa ve Sakarya’daki fabrikalarında otomotiv sektörü için üretim yapan Ak Pres’in gösterdiği büyüme performansı nedeniyle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Küçükoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Küçükoğlu’na hitaben Teşekkür Belgesi gönderildiğini söyleyen Tolga Türkaslan, “Holdingimizin 2025 Staretejik Planı’na uygun olarak tüm şirketlerimizde çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve Endüstri 4.0’a uygun yatırımlarımız devam ediyor. Bursa ve Sakarya’daki tesislerimizde, dünyanın önde gelen otomotiv firmalarına şasi ve gövde parçaları üretip, yaptığımız üretimin yüzde 55’ini ihraç ediyoruz. Bundan sonrasında da, ülkemiz için katma değeri yüksek üretime devam edeceğiz. Planlı yatırımlarımızın Türk İş dünyasın çatı kuruluşu olan TOBB nezdinde takdir görmesi doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” dedi.