Ak Yatırım'a beşinci kez uluslararası ödül

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ak Yatırım Menkul Değerler, Global Banking & Finance Review tarafından düzenlenen ödül programında, üst üste beşinci kez ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ak Yatırım Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Alphan Akiz ,1996'dan bu yana sermaye ve döviz piyasalarının gelişimine hizmet eden bir kuruluş olarak, yatırımcılarına her zaman doğru öneriler yapmaya ve ödüllü TradeAll TR gibi uygulamalarla yatırım kararlarını güçlendirmeye odaklandıklarını belirtti.

Akiz, yaptıkları çalışmaların başarılı olmasını Global Banking & Finance Awards'da beşinci kez üst üste kazandıkları ödülle kanıtlamış bulunduklarına işaret ederek, 'TradeAll TR ile 'Türkiye'nin En İyi Mobil İşlem Platformu' ödülünün sahibi olmak bu alandaki liderliğimizi görünür kılıyor. Bu liderliğin getirdiği sorumlulukla en iyiyi sunmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

İngiltere merkezli Global Banking & Finance Awards, 2011'den bu yana bankacılık, döviz, sigorta, hedge fonlar, emeklilik fonları, kurumsal yönetim, proje finansmanı, ikili opsiyonlar, yatırım yönetimi, teknoloji, varlık yönetimi, gayrimenkul, kurumsal sosyal sorumluluk gibi geniş bir alanda sektörün öncü şirketlerini ödüllendiriyor.