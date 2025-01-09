Ak Yatırım'dan yeni adım: Türkiye’deki 10. şube Gaziantep’te açıldı

Türkiye’deki onuncu şubesini Gaziantep’te açan Ak Yatırım, bu şube aracılığıyla yurt içi ve uluslararası piyasalarda işlem gören başta hisse senedi, viop, varant olmak üzere pek çok farklı yatırım aracında yılların getirdiği bilgi ve deneyimi sunmayı ve yatırımcılarla daha yakın bir ilişki kurmayı amaçlıyor.

1996 yılından bu yana sermaye ve döviz piyasalarının nabzını tuttuklarına ve yatırımcılara özel kişiselleştirilmiş deneyimlerle artı değer kattıklarına dikkat çeken Şirket Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, yeni şube açılışını değerlendirdi ve “Gaziantep’in üretkenliği ve iş dünyasındaki enerjisi bizi bu şehre yatırım yapmaya teşvik etti. Ak Yatırım olarak, ülkemizin Güneydoğu Bölgesi’nde yer alan yatırımcılara, gelişmiş teknolojik çözümlerimizi ve nitelikli yatırım danışmanlığı hizmetimizi sunarak yatırım yolculuklarında yanlarında olmayı hedefliyoruz. Gaziantep şubemizi açarak da bunun için önemli bir adım atmış oluyoruz. Dinamik ekonomisiyle öne çıkan Gaziantep'e katkı sağlamak ve bölgedeki yatırımcılara daha yakın olmak için buradayız. Yeni şubemizle birlikte, bölgedeki ekonomik büyümeye katkıda bulunarak yatırımcılarımızın başarılarına ortak olmayı hedefliyoruz. Ak Yatırım ve Gaziantep için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.