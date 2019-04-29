Akademi'nin yeni yatırımları devam ediyor

29 Nisan 2019

Akademi Çevre olarak 2018'in firmaları açısından oldukça verimli geçtiğini ifade eden Uğur Işık, yılı yatırım çalışmalarıyla geride bıraktıklarını söyledi. 2018 yılında gerçekleştirdikleri yatırımlarından en büyüğünün Avrupa standartlarında teknoloji ile donattıkları Buzdolabı, İklimlendirme Cihazları ve Büyük Beyaz Eşya Geri Dönüşüm Tesisi olduğunu açıklayan Işık, tesisin öne çıkan özelliğinin iklim değişikliğinde büyük ölçüde rol alan CFC gazlarının oranını, tamamen kapalı sistem içerisinde yüzde 0.2'nin altına düşürmesi olduğunu aktardı.

"Türkiye'nin en büyük ÖTA tesisini bu yıl hizmete alacağız"

2018'de SF6 gazının cihazlardan arındırılması ve kontamine olmuş ekipmanların temizlenmesine yönelik makine yatırımı da yaptıklarını bildiren Uğur Işık, "SF6 gazı aynı zamanda sera gazlarının azaltılması hedefine yönelik olan Kyoto Protokolü’nde yer alan gazlardan biri. SF6 gazının arındırılması, saflaştırılması, geri kazanımı ve bertarafı konusunda yatırımlarımız var. Bunun yanı sıra Türkiye’nin en büyük ömrünü tamamlamış araç (ÖTA) tesisinin yatırımlarını bitirmek üzereyiz. Tesis, bu yıl içinde tam anlamıyla hizmet vermeye başlayacak. Bu sayede Marmara Bölgesi ve özellikle İstanbul’daki ihtiyacı karşılamayı hedefliyoruz. Öte yandan 2018’de bünyemize kattığımız yeni teknolojilere ek olarak İstanbul Havalimanı’nın Toplam Atık Yönetimi İşletmesi’ni de faaliyetlerimize ekledik. Bu sene de 2018 yılını aratmayacak yatırımlara ve hem sektör hem de şirketimiz için inovatif gelişmelere sahne olacak projelerimiz var” diye konuştu.

Sıfır atık konusuna odaklandıklarını ve bu kapsamda öncelikli olarak müşterilerini atığı ‘kaynağında azaltma’ hedefine yönlendirdiklerini dile getiren Uğur Işık, bunu başarmalarını sağlayacak çözümler ürettiklerini vurguladı.

Her firma ve her atık özelinde atık azaltımına yönelik Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini açıklayan Işık, Ar-Ge birimlerinin Hacettepe Teknokent’te bulunduğunu bildirdi. Burada yürüttükleri Ar-Ge çalışmalarıyla atığın değerini yükselterek katma değer yarattıklarını kaydeden Işık, Ar-Ge ofislerinde elektronik atıklardan değerli metal geri kazanımı gibi projeler yürüttüklerini, burada hem firmalarına hem de hizmet verdikleri paydaşlarına ait projeler üzerinde çalıştıklarını anlattı.

"Beş yılda 47.5 milyon kWh enerji tasarrufu sağladık"

Kuruluşlarından bu yana ekonomiye kazandırdıkları atık miktarına dair bilgi de veren Uğur Işık, şunları söyledi: “Akademi Çevre olarak kuruluşumuzdan bu yana binlerce ton atığın doğrudan ve dolaylı yönetimini gerçekleştirdik. sifiratik.gov.tr’deki atık malzeme türlerine göre bir tondaki karşılığı referans alınarak yaptığımız hesaplamalarda 2013-2018 yılları arasında 47 milyon 519 bin 234 kWh enerji tasarrufu sağladık. Ayrıca 2 milyon 212 bin 163 kilogram sera gazı emisyonunu da engelledik. Yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında beş yılda 17 bin 459 adet ağaç kurtarırken, 122 bin 486 varil fosil yakıt kullanımını da engelledik. Bu sene ve sonrasında söz konusu miktarların çok çok altında değerlere ulaşmayı hedefliyoruz.”