Akanlar, ek tesis yatırımıyla yeni pazarlara açılacak

Güneş DOĞDU SOYLU/GAZİANTEP

Gaziantep OSB’deki tesis­lerinde 240 kişilik kadrosuy­la ağırlıklı ihracata yönelik üre­tim gerçekleştiren Akanlar Çi­kolata’nın faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Sey­yid Yusuf Akan, “Temelleri 1978 yılına dayanan firmamız, gıda sektöründeki köklü tecrübe­si ve sağlam ticari yapısıyla bu­gün güvenilir ve itibarlı bir mar­ka konumundadır. 1992 yılında dış ticarete adım atarak, ulus­lararası pazarda aktif bir oyun­cu haline geldik. Günümüzde, başta Dubai, Amerika Birleşik Devletleri ve Irak olmak üzere stratejik öneme sahip pazarlar­da faaliyet gösteren iştirakleri­miz aracılığıyla küresel ticaret ağımızı sürekli olarak büyütü­yor, markamızı uluslararası öl­çekte daha da güçlendiriyoruz. Üretim faaliyetlerimizi üç ana ürün grubunda sürdürüyoruz: çikolata ürünleri, meyve aroma­lı toz içecekler ve karışım kah­ve çeşitleri. Şu anda 8 bin 500 metrekare kapalı alanda üretim yapıyoruz. Aylık bin 500 ton çi­kolata, bin 300 ton meyve aro­malı toz içecekle ve 750 ton kah­ve karışımları ürünleri üretim kapasitesine sahibiz. Artan ta­lep ve ihracat kapasitemize pa­ralel olarak, mevcut tesisimize 21 bin 500 metrekare ilave kapa­lı üretim alanı eklemeye yöne­lik yatırım sürecimizi başlattık. Böylece toplam üretim altyapı­mızı önemli ölçüde genişleterek hem ürün çeşitliliğimizi artır­mayı hem de yeni pazarlara daha hızlı cevap verebilmeyi hedefli­yoruz”q Ek tesis yatırımlarının 2026 yılı içerisinde tamamlan­masını öngördüklerini belirten Akan, bu yeni tesisin, hem iç pa­zardaki lojistik verimliliklerini artıracağını hem de Türkiye'nin üretim gücünü uluslararası pa­zarlarda daha güçlü şekilde tem­sil etmelerine katkı sağlayacağı­na vurgu yaptı.

“40’ın üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz”

Afrika, Asya, Avrupa ve Ame­rika kıtalarına yayılan dengeli pazar payı dağılımları sayesinde global ölçekte istikrarlı bir bü­yüme sağladıklarını ifade eden Akan, “Bu coğrafyaların tama­mında aktif ticari faaliyetler yü­rüterek, markamızın uluslara­rası arenadaki etkinliğini sü­rekli artırıyoruz. 40’ın üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Tür­kiye geneli satış organizasyo­numuzu, bayilikler ve doğrudan dağıtım kanalları aracılığıyla yapılandırdık. Özellikle büyük­şehirlerdeki zincir marketler ve bölgesel distribütörlerle kurdu­ğumuz iş birlikleri sayesinde, ürünlerimizi ülke çapında yay­gın ve etkin bir şekilde tüketi­ciyle buluşturuyoruz” diye ko­nuştu.

“Kalıcı ve rekabetçi olmayı hedefliyoruz”

Orta vadede, özellikle Ameri­ka, Avrupa ve Asya pazarların­da satış oranlarını artırmak is­tediklerini söyleyen Akan, “Bu doğrultuda, bu bölgelerdeki stratejik sektör fuarlarına dü­zenli katılım sağlayarak hem markamızı tanıtıyor hem de ye­ni iş birliklerinin zeminini oluş­turuyoruz. Fuarlar bölgesel pa­zar payımızı istikrarlı biçim­de artırmamıza olanak tanıyor. Uzun vadede ise, uluslararası pazarlarda daha güçlü bir dağı­tım ağı kurarak, markalarımızı global ölçekte kalıcı ve rekabetçi bir konuma taşımayı hedefliyo­ruz” dedi.