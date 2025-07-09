Akanlar, ek tesis yatırımıyla yeni pazarlara açılacak
Akanlar Çikolata, 2026 yılında faaliyete geçecek ek tesisi yatırımı ile üretim altyapısını genişleterek hem ürün çeşitliliğini artırmayı hem de yeni pazarlara daha hızlı cevap verebilmeyi hedefliyor.
Güneş DOĞDU SOYLU/GAZİANTEP
Gaziantep OSB’deki tesislerinde 240 kişilik kadrosuyla ağırlıklı ihracata yönelik üretim gerçekleştiren Akanlar Çikolata’nın faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Seyyid Yusuf Akan, “Temelleri 1978 yılına dayanan firmamız, gıda sektöründeki köklü tecrübesi ve sağlam ticari yapısıyla bugün güvenilir ve itibarlı bir marka konumundadır. 1992 yılında dış ticarete adım atarak, uluslararası pazarda aktif bir oyuncu haline geldik. Günümüzde, başta Dubai, Amerika Birleşik Devletleri ve Irak olmak üzere stratejik öneme sahip pazarlarda faaliyet gösteren iştiraklerimiz aracılığıyla küresel ticaret ağımızı sürekli olarak büyütüyor, markamızı uluslararası ölçekte daha da güçlendiriyoruz. Üretim faaliyetlerimizi üç ana ürün grubunda sürdürüyoruz: çikolata ürünleri, meyve aromalı toz içecekler ve karışım kahve çeşitleri. Şu anda 8 bin 500 metrekare kapalı alanda üretim yapıyoruz. Aylık bin 500 ton çikolata, bin 300 ton meyve aromalı toz içecekle ve 750 ton kahve karışımları ürünleri üretim kapasitesine sahibiz. Artan talep ve ihracat kapasitemize paralel olarak, mevcut tesisimize 21 bin 500 metrekare ilave kapalı üretim alanı eklemeye yönelik yatırım sürecimizi başlattık. Böylece toplam üretim altyapımızı önemli ölçüde genişleterek hem ürün çeşitliliğimizi artırmayı hem de yeni pazarlara daha hızlı cevap verebilmeyi hedefliyoruz”q Ek tesis yatırımlarının 2026 yılı içerisinde tamamlanmasını öngördüklerini belirten Akan, bu yeni tesisin, hem iç pazardaki lojistik verimliliklerini artıracağını hem de Türkiye'nin üretim gücünü uluslararası pazarlarda daha güçlü şekilde temsil etmelerine katkı sağlayacağına vurgu yaptı.
“40’ın üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz”
Afrika, Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarına yayılan dengeli pazar payı dağılımları sayesinde global ölçekte istikrarlı bir büyüme sağladıklarını ifade eden Akan, “Bu coğrafyaların tamamında aktif ticari faaliyetler yürüterek, markamızın uluslararası arenadaki etkinliğini sürekli artırıyoruz. 40’ın üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Türkiye geneli satış organizasyonumuzu, bayilikler ve doğrudan dağıtım kanalları aracılığıyla yapılandırdık. Özellikle büyükşehirlerdeki zincir marketler ve bölgesel distribütörlerle kurduğumuz iş birlikleri sayesinde, ürünlerimizi ülke çapında yaygın ve etkin bir şekilde tüketiciyle buluşturuyoruz” diye konuştu.
“Kalıcı ve rekabetçi olmayı hedefliyoruz”
Orta vadede, özellikle Amerika, Avrupa ve Asya pazarlarında satış oranlarını artırmak istediklerini söyleyen Akan, “Bu doğrultuda, bu bölgelerdeki stratejik sektör fuarlarına düzenli katılım sağlayarak hem markamızı tanıtıyor hem de yeni iş birliklerinin zeminini oluşturuyoruz. Fuarlar bölgesel pazar payımızı istikrarlı biçimde artırmamıza olanak tanıyor. Uzun vadede ise, uluslararası pazarlarda daha güçlü bir dağıtım ağı kurarak, markalarımızı global ölçekte kalıcı ve rekabetçi bir konuma taşımayı hedefliyoruz” dedi.