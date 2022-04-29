Akansu Group 107. yaşını kutladı

KAYSERİ (DÜNYA)

Kayseri'nin ve Türkiye'nin önde gelen firmalarından Akansu Group, bir asırdır sürdürdükleri iftar yemeği geleneğine pandemi nedeniyle verdikleri iki yıllık aranın ardından bu yıl tekrar devam etti.

Grubun 107'nci yılının da kutlandığı iftar programında pek çok iş insanı yer aldı. Akansu Group'un ilk 10 müşterisi de plaketle onurlandırıldı. Akansu Group Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Akansu, programda şirketin 2022 ve ileriki dönemler için hedefleri konusunda açıklamalar yaptı.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle piyasalarda yaşanan durgunluğa rağmen yatırımlarında geri adım atmadıklarını belirten Akansu, “Hedeflerimize planlarımız dâhilinde devam ediyoruz. Şirketimizin kuruluş zamanı savaş dönemiydi. Dedelerim büyük zorluklar yaşadı, buna rağmen önceliğimiz her zaman ülkemize ve milletimize hizmet etmek oldu. O günlerden bu günlere geldik. Bugün de aynı ruhla hareket ediyoruz. Amacımız gelişen ve değişen dünyada yeni teknolojileri takip ederek kaliteli ve müşteri memnuniyetini sağlayan ürünleri piyasaya sunmaya devam etmek.” dedi.