Akasya ve Akbatı’da COVID-19'a karşı NASA teknolojisi

27 Ekim 2020

Akiş GYO, yaptığı açıklama ile çatısı altında faaliyet gösteren Akbatı ve Akasya alışveriş merkezlerinde ‘sıfır risk’ politikası kapsamında NASA’nın uzay istasyonları ve uzay mekiklerinde havayı filtrelemek için kullandığı, özel “UV PHI Cell (photohydroionization)” teknolojisini kullanmaya başladığını duyurdu.

Açıklamaya göre, Türkiye’de ilk kez kullanılan bu sistemde klima santrallerine entegre edilen cihazlar sayesinde bakteri, virüs ve diğer patojenlerin DNA'sı kırılarak hastalığa neden olan özellikleri etkisiz hale geliyor. Böylece havada barınabilen polen, kötü koku, toz, küf, duman, bakteri ve en önemlisi virüslere karşı yüzde 99,9 oranında koruma sağlanıyor.

İyonlar oksijene dönüşüyor

Verilen bilgiye göre, HVAC PHI Cell sistemi hiçbir kimyasal madde kullanmadan doğal yoldan elde ettiği hidroksit radikaller sayesinde (hidroperoksit, süper oksit iyonlar ve hidroksit iyonlar) havada dolaşan veya yüzeylerde bulunan tüm mikropları yakalayarak yok edilmesini sağlıyor. Bu iyonlar işlerini bitirdikten sonra oksijen ve hidrojene dönüşüyor.

"Virüslerin DNA’sı kırılıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, Akasya ve Akbatı’da klima santrallerine yeni entegre edilen HVAC PHI Cell sistemi (Aktif Oksidasyon Sistemi) sayesinde bakteri, virüs ve diğer patojenlerin DNA'sı kırılarak hastalığa neden olan özellikleri etkisiz hale geldiğine dikkat çekti.

Böylece COVID-19 dahil pek çok viral hastalık ile solunum yolu hastalığının da yayılmasının önüne geçildiğini belirten Durusoy, “Uzmanlar, COVID-19 dahil pek çok viral hastalığın, solunum yolu hastalığının klima aracılığıyla bulaşabildiğini aktarıyor. Alışageldiğimiz klimalar bu hastalığın yayılımını artırabilir. Ortam havasının temizlenmesi önemli ve hastalığın yayılmaması için yaptığımız bir dizi yatırıma ek olarak, özel olarak getirttiğimiz HVAC PHI Cell sistemi sayesinde içimiz çok rahat. Enerji tasarrufu ve dönüşümü açısından daha az işlevsel bir yol olmasına rağmen bu sistemi tercih etmemizin asıl sebebi; güvenli ve temiz hava sahasını garanti etmesi.” diye konuştu.