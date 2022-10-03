Akasya ve Akbatı’nın çatı GES’lerini Akenerji kuracak

Akenerji, İstanbul’un önemli alışveriş merkezlerinden Akasya ve Akbatı’nın çatı güneş enerjisi santrallerinin (GES) yapımı ile birlikte 15 yıllığına işletmesini ve enerji yönetimini üstlendi. Akenerji ve Akiş Gayrimenkul arasında imzalanan ‘Güneş Elektrik Santrali Alan Tahsis, Kurulum, Kullanım ve Enerji Yönetimi Hizmeti Sözleşmesi’ kapsamında Akiş’in sahip olduğu Akasya ve Akbatı’nın çatı alanlarında ‘Yap-İşlet-Devret’ modeliyle güneş enerjisi santralleri kurulacak.

Sözleşme kapsamında Akenerji, güneş santralinin kurulumu için gerekli olan yatırımı sağlayacak ve 15 yıllık sözleşme süresi boyunca santralin işletmesini üstelenecek. Sözleşme süresinin sonunda ise santrallerin tüm hakları Akiş Gayrimenkul’e devredilecek. Akenerji ve Akiş arasında gerçekleştirilen iş birliği sayesinde, Akasya ve Akbatı’nın enerji tüketiminin bir kısmı güneş enerjisi santralinden karşılanacak. Projeyle enerji maliyetlerinin ve karbon ayak izinin düşürülmesi hedefleniyor.

“Sürdürülebilirlik hedeflerine hizmet eden bir proje”

Akenerji Genel Müdürü Serhan Gençer, AKİŞ Gayrimenkul ile atılan imzanın hayırlı olmasını temenni ettiğini belirterek çatı GES projelerinin şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerine hizmet ettiğine dikkat çekti. Gençer, “Sürdürülebilirlik hedeflerimiz kapsamında bütünsel bir bakış açısıyla değer yaratmaya odaklanıyoruz. Bu nedenle yenilenebilir kaynaklara yapılan tüm yatırımları önemli ve değerli buluyoruz. İstanbul’un iki büyük alışveriş merkezi olan Akasya ve Akbatı AVM’nin bu son derece önemli enerji projesini üslenmekten mutluluk duyuyor, AKİŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile olan bu önemli iş birliğimizin hayırlı olmasını temenni ediyoruz.” dedi.

“Sürdürülebilirlik, şirketimizin ana gündem maddelerinden”

Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ. Gökşin Durusoy, "Sürdürülebilirlik şirketimizin ana gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Geliştirdiğimiz topluma duyarlı, inovasyon ve dijitalleşme odaklı uygulamalar ile 2022 yılı itibarıyla Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girmeye de hak kazandık. Karbon ayak izimizi azaltmak, enerji ve su tasarrufu sağlamak gibi birçok hedef belirleyip, bu hedefleri gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdürürken şimdi de Akenerji iş birliği ile kendi enerjimizi temiz kaynaklarla üretmek açısından önemli bir adım atıyoruz. Yenilenebilir kaynaklara yapılan tüm yatırımları çok kıymetli buluyoruz. Sektöre de örnek olacak bu yöndeki adımlarımızı sürekli kılmak en önemli hedeflerimiz arasında.” şeklinde konuştu.

‘Yap-İşlet-Devret’ modeli nasıl işliyor?

2019’da yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğindeki destek mekanizmaları sayesinde çatı üzerine kurulu güneş enerjisine dayalı elektrik santralleri, enerji maliyetlerini düşürme konusunda önemli bir seçenek halinde geldi. Akenerji, iş ortaklarının ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini güneş enerjisinden üretmek amacıyla, ilgili yönetmelik kapsamında santral yatırımını gerçekleştiriyor ve sözleşme süresi boyunca uzlaşılan kriterlere göre santrali işletiyor. Süreç sonunda santral iş ortağına devrediliyor. Projenin tüm finansman, mühendislik, başvuru, uygulama, kurulum, devreye alma ve işletme süreçleri Akenerji tarafından üstleniliyor.