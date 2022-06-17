Akbank, 3 müşteriden 1'ini mobilden kazanıyor

Yalın ve hızlı müşteri deneyimi ile yenilikçi çözümlere odaklanan Akbank, yıl boyunca devam eden kampanyalar ile Akbank Mobil’den müşteri edinimindeki payını yükselterek, son bir yılda 1 milyon müşteri kazanımı sağladı.

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında bankacılıkta uzaktan müşteri olma döneminin başlamasıyla, Mobil’den Akbanklı olma deneyiminin kolaylığı ve yıl boyu süren kampanyalarının da etkisi ile sektörde fark yarattıklarını söyleyen Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, kullanıcıların dijitalden müşteri olma sürecine ilgisinin yoğun olduğunun altını çizerek şu açıklamada bulundu: “Akbank olarak uçtan uça dijitalleşen müşteri olma hizmetimizi hazırlarken, müşteri ihtiyaçlarını ve deneyim tasarımını odağımıza aldık. Müşterimiz olmak için Akbank Mobil‘i indirenler aynı süreçte vadesiz hesap, banka kartı, kredi ve kredi kartı başvurularını da anında yapabiliyor. Pek çok temel bankacılık ürününe de aynı anda sahip olup birçok avantajdan faydalanabiliyorlar. Bu da bizleri sektörden ayrıştıran bir unsur oldu.

Yeni müşteri kazanımımızda dijital kanalların payı, lansmandan Haziran ayına kadar önemli artış gösterdi. Yıl boyu süren kampanyalarımızın ve müşterileri odaklı mobil deneyimimizin yansıması olarak, 2021 Mayıs ayından itibaren, 1 milyon kişinin dijital kanallarımız üzerinden Akbanklı olduğunun müjdesini paylaşmak isterim.”

Özellikle gençler ve genç profesyonellerin bu hizmete ilgisinin yoğun olduğunu belirten Burcu Civelek Yüce: “Mobil’den Akbanklı olan 5 müşterimizin dördünün 35 yaş altı olması heyecan verici. Dijital kullanım yatkınlığı yüksek olan genç müşteri profilimizin finansal işlem adetlerini incelediğimizde mobil kanalı %40 daha fazla kullanması dikkat çekiyor.

Bu süreçte Mobil’den Akbanklı olan müşterilerimiz, 1 yıl boyunca EFT/Havale, limit üstü para çekme, ortak ATM, yurtdışı ATM ücretsizlikleri gibi birçok avantajdan faydalandı. 2021 yılının sonunda başladığımız ve 2022 yılından da devam ettiğimiz %0.99 ve %0 faizli kredi kampanyalarımız da yoğun ilgi gördü. Dönemsel olarak müşterilerimiz için avantajlı kampanyalarımıza devam edeceğiz.

Kampanyalarımızda mevcut müşterilerimizi de unutmadık. Akbanklılar “Davet Et Kazan” kampanyamızla kendilerine özel davet kodlarıyla Mobil’den Akbanklı yaptıkları her tanıdığı için 250 TL, toplam 1.000 TL’ye varan chip-para kazanma fırsatından yararlanıyor. Yakın zamanda tanıttığımız, yoğun ilgi gören “Kazanan Akbanklı” kampanyamız ile maaşını ya da düzenli gelirini Akbank’a getiren müşterilerimiz için de 1.500 TL’ye varan chip-para promosyonu ile ek faydalar sunmaya başladık. Kampanyalarımızdan yararlanmak için şubelerimize gelmeden Akbanklı olmak isteyenler, Akbank Mobil’i indirerek tek bir oturumda müşterimiz olabiliyor” dedi.