Akbank, BofA'nın 'beğenilen beşlisi'nde

Bank of America (BofA), bugün rapor yayınlayarak Gelişmekte Olan Avrupa, Orta Doğu, Afrika (EEMEA) bölgesinde beğendiği bankaları yayınladı.

Buna göre listede Türkiye'den Akbank'ın yanı sıra, Güney Afrika'dan FirstRand, Orta-Doğu Avrupa'dan PKO BP, Yunanistan'dan Eurobank ve MENA'dan Al Rajhi yer aldı.

BofA 2025'de EEMEA bölgesinde faiz oranlarının 2024'ten daha az düşmesini ve reel olarak pozitif bölgede kalmalarını beklediğini, bunun bankaların faaliyetleri için sağlıklı olduğunu belirtti.

Düzenleyici baskıların azalmasının bankaların sermayelerini daha özgürce kullanmalarını sağlayabileceğini de belirtti.

BofA'nın Akbank için hedef fiyatı 88 TL.