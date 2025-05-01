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Akbank, cinsiyet eşitliğinde küresel liderler arasında

Akbank, OMFIF tarafından yayımlanan 2025 Cinsiyet Dengesi Endeksi’nde Türkiye’den listeye giren tek banka oldu. Endeks, uluslararası finans kuruluşlarında kadın liderlerin oranının yüzde 32 olduğunu ortaya koyarken, Akbank yüzde 57 kadın lider oranıyla tabloyu tersine çevirdi.

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Akbank, cinsiyet eşitliğinde küresel liderler arasında
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Akbank, OMFIF tarafından yayımla­nan 2025 Cinsiyet Dengesi Endek­si’nde Türkiye’den listeye giren tek banka oldu ve dünya genelinde de bankalar arasında ilk 10’da yer aldı. Endeks, uluslara­rası finans kuruluşlarında kadın liderlerin oranının yüzde 32 olduğunu ortaya koyar­ken, Akbank yüzde 57 kadın lider oranıyla bu tabloyu tersine çeviren istisnai örnek­lerden biri oldu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Akbank Hazine Genel Müdür Yar­dımcısı ve Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Lideri Şebnem Muratoğlu, “Cinsiyet eşitliğini Ak­bank kültürünün ayrılmaz bir parçası ola­rak görüyoruz. Bu anlayışla alanında öncü inisiyatiflere imza atıyor, hem Bankamız genelinde hem de toplumda dönüşüme hiz­met ediyoruz. OMFIF listesinde elde ettiği­miz küresel başarı, çeşitlilik ve kapsayıcılık odaklı bu çalışmalarımızın etkinliğinin en güçlü kanıtı, bu doğrultuda ilerlemeye de­vam edeceğiz” dedi.

Kadın liderlerin oranı yüzde 32’ye ulaştı

OMFIF GBI değerlendirme sürecinde, kadınların üst düzey yönetim ve karar al­ma pozisyonlarında temsili, kurumsal ta­ahhütler, uygulama sonuçları ve şeffaflık kriterleri dikkate alınıyor. Bu yılki endeks, finans sektöründeki ilerlemenin yavaşladı­ğına işaret ediyor. Rapora göre, kadınların liderlik rollerindeki payı geçen yılın biraz üzerinde, yüzde 32’yle sınırlı kaldı.

Bağımsız denetimlerle doğrulanan “eşit işe eşit ücret” politikası, kapsayıcı izin po­litikaları, esnek çalışma modelleri, yetenek yönetimi desteği ve terfi ve liderlik gelişimi süreçlerine yerleştirilen eşitlik kriterleri gibi uygulamaların, dönüşümün yapı taşla­rını oluşturduğu belirtildi. Kariyerine ara veren kadınların iş hayatına dönüşünü ko­laylaştıran girişimler, STEM alanında ka­dın istihdamını artırmayı amaçlayan prog­ramlar, kadın girişimcilere yönelik finansal ve finans dışı destek mekanizmaları ve Ak­bank Gençlik Akademisi ile genç kadınların desteklenmesi gibi geniş bir yelpazedeki uygulamaları ise Bankanın toplumsal dö­nüşümdeki etkisini güçlendiriyor.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL