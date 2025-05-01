Akbank, cinsiyet eşitliğinde küresel liderler arasında

Akbank, OMFIF tarafından yayımla­nan 2025 Cinsiyet Dengesi Endek­si’nde Türkiye’den listeye giren tek banka oldu ve dünya genelinde de bankalar arasında ilk 10’da yer aldı. Endeks, uluslara­rası finans kuruluşlarında kadın liderlerin oranının yüzde 32 olduğunu ortaya koyar­ken, Akbank yüzde 57 kadın lider oranıyla bu tabloyu tersine çeviren istisnai örnek­lerden biri oldu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Akbank Hazine Genel Müdür Yar­dımcısı ve Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Lideri Şebnem Muratoğlu, “Cinsiyet eşitliğini Ak­bank kültürünün ayrılmaz bir parçası ola­rak görüyoruz. Bu anlayışla alanında öncü inisiyatiflere imza atıyor, hem Bankamız genelinde hem de toplumda dönüşüme hiz­met ediyoruz. OMFIF listesinde elde ettiği­miz küresel başarı, çeşitlilik ve kapsayıcılık odaklı bu çalışmalarımızın etkinliğinin en güçlü kanıtı, bu doğrultuda ilerlemeye de­vam edeceğiz” dedi.

Kadın liderlerin oranı yüzde 32’ye ulaştı

OMFIF GBI değerlendirme sürecinde, kadınların üst düzey yönetim ve karar al­ma pozisyonlarında temsili, kurumsal ta­ahhütler, uygulama sonuçları ve şeffaflık kriterleri dikkate alınıyor. Bu yılki endeks, finans sektöründeki ilerlemenin yavaşladı­ğına işaret ediyor. Rapora göre, kadınların liderlik rollerindeki payı geçen yılın biraz üzerinde, yüzde 32’yle sınırlı kaldı.

Bağımsız denetimlerle doğrulanan “eşit işe eşit ücret” politikası, kapsayıcı izin po­litikaları, esnek çalışma modelleri, yetenek yönetimi desteği ve terfi ve liderlik gelişimi süreçlerine yerleştirilen eşitlik kriterleri gibi uygulamaların, dönüşümün yapı taşla­rını oluşturduğu belirtildi. Kariyerine ara veren kadınların iş hayatına dönüşünü ko­laylaştıran girişimler, STEM alanında ka­dın istihdamını artırmayı amaçlayan prog­ramlar, kadın girişimcilere yönelik finansal ve finans dışı destek mekanizmaları ve Ak­bank Gençlik Akademisi ile genç kadınların desteklenmesi gibi geniş bir yelpazedeki uygulamaları ise Bankanın toplumsal dö­nüşümdeki etkisini güçlendiriyor.