Akbank, cinsiyet eşitliğinde küresel liderler arasında
Akbank, OMFIF tarafından yayımlanan 2025 Cinsiyet Dengesi Endeksi’nde Türkiye’den listeye giren tek banka oldu. Endeks, uluslararası finans kuruluşlarında kadın liderlerin oranının yüzde 32 olduğunu ortaya koyarken, Akbank yüzde 57 kadın lider oranıyla tabloyu tersine çevirdi.
Akbank, OMFIF tarafından yayımlanan 2025 Cinsiyet Dengesi Endeksi’nde Türkiye’den listeye giren tek banka oldu ve dünya genelinde de bankalar arasında ilk 10’da yer aldı. Endeks, uluslararası finans kuruluşlarında kadın liderlerin oranının yüzde 32 olduğunu ortaya koyarken, Akbank yüzde 57 kadın lider oranıyla bu tabloyu tersine çeviren istisnai örneklerden biri oldu.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Akbank Hazine Genel Müdür Yardımcısı ve Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Lideri Şebnem Muratoğlu, “Cinsiyet eşitliğini Akbank kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bu anlayışla alanında öncü inisiyatiflere imza atıyor, hem Bankamız genelinde hem de toplumda dönüşüme hizmet ediyoruz. OMFIF listesinde elde ettiğimiz küresel başarı, çeşitlilik ve kapsayıcılık odaklı bu çalışmalarımızın etkinliğinin en güçlü kanıtı, bu doğrultuda ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.
Kadın liderlerin oranı yüzde 32’ye ulaştı
OMFIF GBI değerlendirme sürecinde, kadınların üst düzey yönetim ve karar alma pozisyonlarında temsili, kurumsal taahhütler, uygulama sonuçları ve şeffaflık kriterleri dikkate alınıyor. Bu yılki endeks, finans sektöründeki ilerlemenin yavaşladığına işaret ediyor. Rapora göre, kadınların liderlik rollerindeki payı geçen yılın biraz üzerinde, yüzde 32’yle sınırlı kaldı.
Bağımsız denetimlerle doğrulanan “eşit işe eşit ücret” politikası, kapsayıcı izin politikaları, esnek çalışma modelleri, yetenek yönetimi desteği ve terfi ve liderlik gelişimi süreçlerine yerleştirilen eşitlik kriterleri gibi uygulamaların, dönüşümün yapı taşlarını oluşturduğu belirtildi. Kariyerine ara veren kadınların iş hayatına dönüşünü kolaylaştıran girişimler, STEM alanında kadın istihdamını artırmayı amaçlayan programlar, kadın girişimcilere yönelik finansal ve finans dışı destek mekanizmaları ve Akbank Gençlik Akademisi ile genç kadınların desteklenmesi gibi geniş bir yelpazedeki uygulamaları ise Bankanın toplumsal dönüşümdeki etkisini güçlendiriyor.