Akbank 'dijital müşteri' kampanyasının meyvelerini topladı

Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, geçen yıl mayıs ayında bankacılıkta uzaktan müşteri olma döneminin başladığını hatırlatarak, "Mobil’den Akbanklı olma" deneyiminin kolaylığı ve yıl boyu süren kampanyalarının da etkisi ile sektörde fark yarattıklarını söyleydi.

Son bir yılda 'djital müşteri' kampanyasının yoğun ilgi gördüğünü kaydeden Yüce, "2021 Mayıs ayından itibaren dijital kanallarımız üzerinden milyonlarca yeni müşteri başvurusu aldık. Yeni müşteri edinimimizde dijital kanalların payı, lansmandan 2022 Mart sonuna kadar önemli artış gösterdi. Bu süreçte dijitalden müşteri kazanım pazar payımızla da önemli artış sağladık” dedi.

Djitalleşme sürecinde müşteri ihtiyaçlarını ve deneyim tasarımını odağa aldıklarını belirten Yüce, "Müşterimiz olmak için Akbank Mobil‘i indirenler aynı süreçte vadesiz hesap, banka kartı, kredi ve kredi kartı başvurularını da anında yapabiliyor. Pek çok temel bankacılık ürününe de aynı anda sahip olup birçok avantajdan faydalanabiliyorlar. Bu da bizleri sektörden ayrıştıran bir unsur oldu. Bu hizmet ile şube ağımızla ulaşmamızın zor olacağı bölgelere de ulaştık. Dijitalden edindiğimiz müşterilerin yaklaşık yüzde 20’sinin de bu bölgelerden geldiğini söyleyebiliyoruz. Özellikle gençler ve genç profesyonellerin bu hizmete ilgisi yoğun. Mobil’den Akbanklı olan 5 müşterimizin dördünün 35 yaş altı olması heyecan verici. Dijital kullanım yatkınlığı yüksek olan genç müşteri profilimizin finansal işlem adetlerini incelediğimizde mobil kanalı %40 daha fazla kullanması dikkat çekiyor" diye konuştu.