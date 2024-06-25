Akbank Fellowship Programı'nın başvuruları devam ediyor

Gençlerle birlikte daha iyi bir dünya ve iş ekosistemini tasarlama amacıyla oluşturulan programın katılımcıları birbirinden farklı disiplinlerde pozitif etki yaratmak amacıyla bir keşif yolculuğuna çıkıyor. Keşif süreci, tersine mentörlükler, eğitimler, akran öğrenmesi, sosyal girişim tasarımları, ilham buluşması, networking ve birlikte yaratma süreçleriyle yine gençlerle tasarlanmış ve sınırların olmadığı bir topluluk alanı oluşturuyor.

3 yılda 150 binden fazla genç programa katıldı

Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, gençlerin özel bir yeri olduğunu belirterek, eğitimden girişimciliğe, sanattan finansal çözümlere kadar geniş bir çerçevede gençlerle projeler üretip onları her alanda desteklemeye devam ettiklerini ifade etti.

Gençlerin hayallerini gerçekleştirebilmeleri için yol arkadaşlığı yapmayı sürdürdüklerini aktaran Anapa, şunları kaydetti: "2021'de gençlerin eşit ve kapsayıcı fırsatlarla geleceğe hazırlanması için hayata geçirdiğimiz Akbank Gençlik Akademimiz, son 3 yılda Türkiye'deki 208 üniversitenin tamamından 150 bini aşkın gence eğitim, mentörlük ve deneyim fırsatları sundu. Akademimizin tamamlayıcı programları kapsamında, Sanat ve İyi Olma Hali serileri, Akbank Kampüste, Düşünce Kulübü ve Fellowship gibi birbirinden farklı programlarla gençlerin kariyer yolculuklarına eşlik ediyoruz."