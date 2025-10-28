Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç: Toplumsal dönüşümün en önemli aktörleri gençler

Gençlerin toplumsal dönüşümünün en güçlü aktörleri olduğuna inanan Akbank, Şehrin İyi Hali ile gönüllülüğü bir deneyimden öteye taşıyarak kalıcı bir değer kültürüne dönüştürüyor.

Programın yolculuğunu ve Akbank’ın gençlik vizyonunu Akbank Marka ve İletişim Başkanı

Beril Alakoç anlattı.

Şehrin İyi Hali, gençlerin gönüllülükle tanışmasını sağlayan uzun soluklu bir sosyal etki programı. Bu projeyi başlatırken Akbank nasıl bir toplumsal ihtiyaca yanıt vermek istedi?

Akbank olarak Şehrin İyi Hali’ni hayata geçirirken en temel hedefimiz, gençlerin toplumsal sorunlara karşı duyarlılığını artırmak ve onları çözümün bir parçası haline getirmekti. Gönüllülüğü gençlerle buluşturarak onların sadece topluma katkı sunmalarını değil, aynı zamanda kendilerini tanımalarını, sorumluluk bilincini geliştirmelerini ve empati kurma yetkinliklerini güçlendirmelerini amaçladık. Çünkü biz, gençlerin toplumsal dönüşümün en önemli aktörleri olduğuna inanıyoruz.

Bu bakış açısı, Akbank’ın sürdürülebilirlik vizyonunun da temelini oluşturuyor. Sürdürülebilirliği çevresel sorumluluğun ötesinde; ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı kapsayan bütünsel bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu anlayışla stratejimizi kültür-sanat, gönüllülük, eğitim ve girişimcilik olmak üzere dört ana odak altında konumlandırıyor; topluma uzun vadeli değer yaratacak projeler geliştiriyoruz.

Eğitim ve gönüllülük odağında Akbank Gençlik Akademisi ve Şehrin İyi Hali gibi projelerle gençlerin kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Girişimcilik ve inovasyon alanında Akbank LAB ve çeşitli hızlandırma programlarıyla girişimcilik ekosistemini destekliyoruz. Kültür-sanat alanında ise 35 yıldır kesintisiz süren Akbank Caz Festivali, Akbank Kısa Film Festivali gibi projelerle Türkiye’nin kültürel yaşamına katkı sunuyoruz.

Şehrin İyi Hali, bu sürdürülebilirlik yaklaşımının gönüllülük odağındaki en güçlü yansıması. Bugün program, gönüllülüğü gençlerin hayatlarının doğal bir parçası haline getiren, onları daha adil, daha kapsayıcı ve dayanışma temelli bir toplumun parçası olmaya teşvik eden bir dönüşüm hareketi olarak yoluna devam ediyor.

Programın yeni döneminde hangi alanlara odaklandınız?

Programın yeni döneminde gençleri çevre, afet dayanıklılığı, sosyal kapsayıcılık ve hayvan hakları gibi farklı toplumsal konulara odaklanan birçok sivil toplum kuruluşuyla bir araya getirdik. Gençler, Çorbada Tuzun Olsun Derneği ile evsiz bireylere yemek hazırlayıp dağıttı. Kurtaran Ev ile sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesine destek oldu, TURMEPA ile kıyı temizliği ve deniz ekosisteminin korunmasına katkı sağladılar.

Buğday Derneği iş birliğiyle ekolojik çiftliklerde doğayla iç içe üretim süreçlerine katılarak sürdürülebilir yaşam pratiklerini öğrendiler. Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) aracılığıyla gençler çevrimiçi ve fiziki eğitimlere katılarak; afet dayanıklılığı, psikolojik sağlamlık ve toplumsal hafızada kadının yeri gibi farklı başlıklarda bilgi edindiler. DEM Derneği iş birliğiyle gönüllüler, işaret dili öğrenerek işitme engelli ve sağır bireylerle iletişim kurma üzerine içerikler üretirken; Hayat Tamircisi etkinliğinde engelli hayvanlar için özel protezler tasarladılar.

Programın bugüne kadar ulaştığı etki nasıl bir tablo ortaya koyuyor? Gençlerin gönüllülük bilinci açısından hangi kazanımları gözlemliyorsunuz?

2015 yılından bu yana 22 binden fazla üniversiteli gence ulaşan Şehrin İyi Hali, bir sosyal sorumluluk projesinin ötesine geçerek gençlerin yaşamlarında kalıcı izler bırakan bir dönüşüm hareketine dönüştü. Programla birlikte gençler çevre, eğitim, sosyal kapsayıcılık ve afet dayanıklılığı gibi alanlarda toplumsal sorunlara çözüm üretme bilinci kazandı. Aynı zamanda empati kurma, liderlik gösterme ve sorumluluk alma gibi kişisel gelişim alanlarında önemli kazanımlar elde ettiler.

Şehrin İyi Hali, gençlerin liderlik yönlerini güçlendiriyor. Gönüllülük süreci, onların inisiyatif alan, birlikte hareket eden ve etkili sonuçlar üretebilen bireyler olarak gelişmelerine katkı sağlıyor. Takım çalışması, iletişim ve proje yönetimi gibi becerilerle desteklenen bu deneyim, gençleri hem toplumsal hem profesyonel yaşamda daha aktif ve sorumluluk sahibi kılıyor.

Gönüllülük deneyiminin en etkileyici sonuçlarından biri, gençlerin bu süreçte edindikleri farkındalığı yaşamlarının merkezine taşıması. Şehrin İyi Hali’nde gönüllü olarak yer alan birçok genç, bugün farklı sivil toplum kuruluşlarında aktif roller üstleniyor. Hatta programın ilk dönemlerinde gönüllü olan bir genç, bugün o derneğin yönetim kurulu üyesi olarak toplumsal fayda üretmeye devam ediyor. Bu örnek, programın gençlerde yarattığı dönüşümün ve gönüllülüğün kalıcı bir yaşam biçimine dönüştüğünün en somut göstergelerinden biri.

Akbank’ın toplumsal yatırımlarında gençlerin bu kadar güçlü bir şekilde merkezde yer almasının nedeni ne? Bu yaklaşımın sürdürülebilirlik stratejinizdeki karşılığı nedir?

Akbank olarak toplumsal yatırımlarımızda gençlerin merkezde yer almasının temel nedeni, gençlerin toplumsal dönüşümün en güçlü unsuru olduğuna inanmamız. Bu nedenle gençlerle yan yana durmayı, onlara ilham vermeyi ve potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri alanlar yaratmayı önemsiyoruz. Toplumsal yatırımlarımızda gençleri sadece hedef kitle olarak değil, sürecin gerçek paydaşları olarak konumlandırıyoruz. Onların fikirleri, emeği ve enerjisiyle şekillenen projelerimiz, Akbank’ın sürdürülebilirlik vizyonuna da insani bir derinlik kazandırıyor. Şehrin İyi Hali bu yaklaşımın en güzel örneklerinden biri; çünkü gençler burada yalnızca gönüllü değil, aynı zamanda değişimin öncüsü.