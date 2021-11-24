Akbank, Mastercard ve MNG Kargo'dan iş birliği

Mastercard, Akbank ve MNG Kargo, kargo sektöründe bir ilke imza attı.

Üç şirketin bir araya geldiği proje kapsamında Mastercard platformu, MNG Kargo uygulamasına entegre edilecek. Böylecek kargo çalışanlarının NFC özellikli ve Android tabanlı mobil cihazları POS’a çevrilecek

MNG Kargo müşterileri temassız veya mobil NFC yöntemlerini kullanarak ödeme yapabilecek. Ödemeler ise Akbank altyapısı ile gerçekleştirilecek.

Dijital ödemeler alanında geliştirdikleri yeni teknolojilerle hayatı kolaylaştırdıklarını ifade eden Mastercard Hızlı Büyüyen Avrupa Pazarları Kıdemli Başkan Yardımcısı Onur Kurşun sözlerine şöyle devam etti “Tüm dünyayı derinden etkileyen COVID-19 tüm sektörlerde temassız işlemlere yönelik talebin hızla arttığı bir döneme girmemizi sağladı. Biz de Mastercard olarak bu artan talebe pek çok alanda geliştirdiğimiz farklı çözümlerle cevap veriyoruz. Aynı şekilde farklı sektörlerde yeni iş birlikleri ile ilklere imza atarak sektördeki öncü konumumuzu sürdürüyoruz. MNG Kargo iş birliği ile Türkiye’de ilk kez kargo çalışanlarının ödemeleri temassız, hızlı ve güvenli bir şekilde almasını sağlıyoruz. Akbank’ın da kargo alanında platforma bağlanan ilk banka olması bizim için çok kıymetli. Bu çalışma, içinde bulunduğumuz pandemi döneminin hız ve hijyen ihtiyaçlarına doğrudan çözüm olarak öne çıkıyor. Nakdin kullanım alanlarını azaltarak hızlı ve güvenilir ödeme yöntemleri geliştirmek için yeni kurum iş birliklerimizi sürdürecek ve etki alanımızı daha da genişleteceğiz” .

Kargo ücreti tahsilatlarının Android tabanlı cihazlar ile yapılmasına imkan tanıyarak, Türkiye’de yeniden bir ilke imza attıklarının altını çizen Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce uygulamaya ilişkin şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz, Türkiye’nin tutar bağımsız işlem yapılabilen ilk mobil POS uygulaması Cebe POS ile KOBİ iş yerlerinden sonra, artık kurumsal işletmelerin de cep telefonlarını POS’a çeviriyoruz. Bu uygulama ile kurumsal firmalar da geleneksel POS cihazlarına bağlı kalmadan, Android tabanlı mobil cihazları ile hızlı ve güvenli ödeme alabiliyor, kolaylıkla uygulanabilir ödeme çözümümüzden yararlanıyor. MNG Kargo ile başladığımız iş birliği ve Mastercard platform entegrasyonu ile tüketicilere güvenli ve hızlı bir ödeme çözümü sunuyoruz. Böylece kapıda ödeme yapma alışkanlığına sahip müşterilerimiz birden çok ödeme yöntemi ile kargo ücretini ödeyebiliyorlar. MNG Kargo ile başlayan kurumsal iş birliklerimizin daha da artacağını söyleyebiliriz.”

Fiziki POS cihazlarına bağlı kalmadan güvenli ödeme alabilmenin kendileri için heyecan verici bir dönüşüm olduğunu vurgulayan MNG Kargo CFO’su Kağan Gündüz uygulamanın sağlamaya başladığı faydalar ile ilgili şunları söyledi: “Sahada beş bin üzerindeki kuryemiz operasyon işlemleri için kullandıkları el terminallerine ek olarak POS cihazlarını da taşımanın fiziki zorluklarını yaşıyordu. Tek el terminali üzerinden çok daha hızlı bir şekilde güvenilir ödeme alabilmek, hızımıza ve verimliliğimize katkıda bulunacak. Akbank ve Mastercard ile yaptığımız bu iş birliği ile bizim gibi çok yaygın POS cihazı ile hizmet veren kurumsal firmalar içinde değişime öncelik etmekten memnuniyet duyuyoruz.”