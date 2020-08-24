Akbank Mobil'e uluslararası tasarım ödülü

24 Ağustos 2020

Akbank Mobil, bu yıl kazandığı iF Design tarafından verilen Mobil Uygulama Tasarımı Ödülü ve A’Design Awards tarafından “Mobil Teknolojiler, Uygulamalar ve Yazılım Tasarımı” kategorisi Altın Ödülü’ne (Golden Award), Red Dot 2020 Ödülü’nü de ekleyerek uluslararası ödül sayısını üçe yükseltti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, "iF Design ve A’Design’dan sonra Red Dot’dan aldığımız bu ödül, yaptığımız tüm çalışmaların gurur verici bir karşılığı. 50 ülkeden 7 bin’e yakın projenin katıldığı bir tasarım platformunda ödül almaktan çok mutluyuz. Müşterilerimize her kanalda aynı kalitede hizmet ve deneyim sunmak için kurduğumuz Tasarım Stüdyomuz ve tüm geliştirmelerimizi yaparken belirlediğimiz tasarım prensiplerimizin uluslararası kurumlarca takdir edilmesi bizleri daha da motive ediyor. Geleceğin bankacılığı vizyonumuzda tasarım çok önemli bir yer tutuyor. Gün geçtikçe artan kullanım istatistikleri ile dikkat çeken mobil uygulamamızda müşteri deneyimini en iyi noktaya çıkarmak için çalışmalarımıza ve tasarım kültürüne yatırımlarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.