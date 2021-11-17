Akbank Private Banking 20. yılını kutladı

Akbank Private Banking 20. yılını kutluyor. Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alp Keler, CFA, Akbank Private Banking’in 20. yılı dolayısıyla gazetecilere yaptığı açıklamada, müşterilerinin ihtiyaçlarına iştirakleri ve Akbank Hazine'nin sinerjisi üzerine kurulan iş modeli sayesinde tek bir noktadan cevap verdiklerini belirterek geniş ürün ve hizmet yelpazesi ile müşterilerine üst düzey bir bankacılık deneyimi yaşatmak için çalıştıklarını söyledi.

Dünyadaki trendleri yakından takip izleyip, sektör gelişimine öncülük ettiklerini belirten Alp Keler, “Türkiye’de son 5 yılda toplam finansal varlık iki katına çıktı. Yatırımcılarımızın varlıkları geliştikçe biz de gelişiyor, büyüyoruz. Biz müşterilerimiz için özel yatırım stratejileri geliştirirken sadece Türkiye'deki değil, dünyadaki tüm yatırım olanaklarını değerlendirmeye alıyoruz. Yatırım ihtiyaçlarının yanı sıra emeklilik, sigorta ve finansal kiralama gibi taleplerinde de en iyi ve en kaliteli hizmeti sunabilmek ve tüm bu ihtiyaçları tek noktadan karşılayabilmek amacıyla grup şirketleriyle iş birliği yapıyoruz. Kısa vadeli kazanımlara değil uzun vadeli dostluklara inandığımız için aile varlığının ve değerlerinin korunması, nesilden nesile aktarılması için çalışıyoruz.” diye konuştu.

Akbank Private Banking’in Türkiye’de bir ilk olan Next Generation programı ile aile varlığını yönetecek olan yeni nesli; varlık yönetimi, girişimcilik ve kültür-sanat konusunda bilgilendirip networking fırsatları ile buluşturduğunu ifade eden Keler, 2015 yılında başlatılan program ile lise ve üniversite çağındaki gençlere aile varlığı yönetiminin sorumluluğu, yatırım ürünlerinin çeşitliliği, portföy yönetimi, risk kavramı, global ekonomi, girişimcilik, filantropi ve kültür-sanat konuları hakkında bilinç kazandırmak hedeflediklerini söyledi.

Sundukları hizmetlerin dışında kültür-sanata destek ve sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini anlatan Alp Keler, “20’nci yıla özel olarak tasarlanan Akbank Private Banking’in finans sektöründe yarattığı etkinin benzerlerini kendi alanlarında dünya çapında yaratmış isimlerin ilham veren hikayelerini konu alan ‘Etki Yaratanlar’ etkinlik serisinde bilim, sanat ve spor alanından ünlü isimleri ağırlıyoruz. Dijital yaşam kültürü platformumuz olan ‘A Journal’ blog sayfamız aracılığıyla ise sanat, mimari, tasarım, teknoloji, moda, yasam, müzik ve seyahat gibi hayatın farklı alanlarından ilham veren konuları, global bir bakış açısıyla ele alarak müşterilerimizle paylaşıyoruz.” diye konuştu.