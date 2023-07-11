Akbank, sağlık sigortası ürünlerini yeniledi

Müşterilerinin farklı yaşam tarzlarına göre farklı ihtiyaçları olduğunun bilinciyle, sağlık sigortaları ürün çeşitliliğini yeniden gözden geçirdiklerini ve tüm kanallarda müşteri deneyimine uygun hizmet sunmaya önem verdiklerini ifade eden Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, “Yenilediğimiz ürün ve hizmetlerimizle, kapsamlı sağlık sigortası ihtiyacı olan müşterilerimizin yanı sıra sosyal güvencesine ek olarak sağlık hizmeti almak isteyen müşterilerimiz için de farklı çözümler sunuyoruz.

Ayrıca bu ürünlere entegre edilebilen ek teminatlarla, müşterilerimizin sağlıklı geçirdikleri dönemde yaşam standardını artırmayı hedefliyoruz. Bu çeşitliliğin müşteriler için yaratabileceği olası belirsizlikleri ise ekosistem yaklaşımı ile yönetmeyi amaçlıyoruz ve Akbank’ın tüm ürün ve hizmetlerinin dahil olduğu bütünsel bir yaklaşımı benimsiyoruz. Bu doğrultuda Akbank Mobil’deki Sigorta Menüsü ve Wings kart sahiplerine sağlık sigortası ile sunulan ilave avantajlar ile müşterilerimize önemli ayrıcalıklar sunuyoruz” dedi. Akbank’ın tüm kanallarından sigorta ihtiyaçlarına çözüm sunmak ve erişim kolaylığı sağlamak amacıyla Akbank Mobil ana sayfada yer alan Sigorta Menüsü, müşterilerin kullanımına açıldı.