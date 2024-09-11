Akbank ve Mastercard'dan Wings ile ilklere imza atmaya devam

Wings Elite, bankanın müşterilerine sunduğu Wings Black Plus programının ayrıcalıklarını genişletiyor. Kart sahipleri, söz konusu program kapsamında sahip oldukları dünyadaki tüm restoranlarda yıllık 18 bin liraya ve Wings Style noktalarında üst limitsiz yüzde 20'ye varan indirimin yanında Mastercard Silver Logo avantajlarından yararlanıyor.

Wings Elite sahipleri, Havalimanı Transferi ve Fast Track gibi seyahat ayrıcalıklarının yanı sıra, dünya genelindeki yüzlerce havalimanında sadece kredi kartlarını göstererek Lounge ve Fast Track, vale ve bagaj hizmetlerini ücretsiz kullanabiliyor. Kart sahipleri ayrıca, birçok kültürel etkinlik için son dakika bilet ayrıcalığından yararlanacak, ayrıca İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Lale Kart'a indirimli sahip olabilecek.

Ayrıcalıklı hizmet

Wings ile müşterilerine yüksek Mil Puan kazandırıp bu puanları yıllık kullanım kotası ve hava yolu sınırlandırması olmaksızın kullanmalarına imkan sağladıklarını aktaran Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, "Yalnızca uçuşlarını değil, seyahatlerini ve günlük yaşamlarını da ayrıcalıklarla özel kılıyoruz. Wings sahipleri, her zaman yeni tecrübeler deneyimleyip otel ve restoranlardaki indirimler ile Wings'li olmanın keyfini çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

Yüce, "Finansal hizmetlerdeki yenilikçi yaklaşımımızla Türkiye'de Mastercard'ın ilk kez sunmaya başladığı World Elite Exclusive özellikli kredi kartını müşterilerimizle buluşturan ilk banka olmanın gururunu yaşıyoruz" açıklamasını yaptı.

Kişiye özel deneyimler

Mastercard Türkiye Genel Müdürü Hüsnü Avşar Gürdal da "Müşteriler, kartlarıyla kendilerini daha da ayrıcalıklı hissedecek. Özgün ve kişiye özel deneyimleri sayesinde, Wings Elite kart, varlıklarını Akbank’ta değerlendiren müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ve onlara benzersiz ayrıcalıklar sunacak" değerlendirmesinde bulundu.