  1. Dünya Gazetesi
  2. Şirket Haberleri
  3. Akbank'ın seküritizasyon program derecelendirmesi BBB'ye çıktı
Takip Et

Akbank'ın seküritizasyon program derecelendirmesi BBB'ye çıktı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Akbank tarafından kurulan A.R.T.S. Ltd. (ARTS) yurt dışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programının kredi notunu BBB seviyesine yükseltti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Bankadan yapılan açıklamaya göre, görünüm, durağan olarak teyit edildi.

Yayınlanan raporda, program notunun BBB- seviyesinden BBB seviyesine yükseltildiği, program notunun, Akbank'ın 'BB-'Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu'ndan (LTLC IDR) dört kademe daha yukarıda olmaya devam ettiği ifade edildi.

Ayrıca, ARTS'ın bu başarısının, Akbank'ın GC1 skoru, iyi çeşitlendirilmiş nakit akışları ve Borç Servisi Karşılama Oranı (DSCR) gibi unsurlarla desteklenerek dört kademelik not artışını koruduğu vurgulandı.

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper: 2029’a geldiğimizde en az bir Sabancı daha yaratmayı amaçlıyoruzSabancı Holding CEO’su Cenk Alper: 2029’a geldiğimizde en az bir Sabancı daha yaratmayı amaçlıyoruzŞirket Haberleri

 