Akbank’ta organizasyonel değişim

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Bireysel ve KOBİ müşterilerinin ihtiyaçlarına daha fazla odaklanmak, tüm kanallardaki etkileşimi bütüncül bir şekilde yönetebilmek için “Perakende Bankacılık” ve “Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri” iş birimleri yerine “Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler” ile “KOBİ Bankacılığı” iş birimleri kuruluyor.

Yarın itibarıyla yürürlüğe girecek bu yeni yapıda halihazırda bankada Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Burcu Civelek Yüce, Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı olurken, Akbank’ın yine en önemli odak alanları arasında yer alan KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcılığını ise şu anda Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Bülent Oğuz üstlenecek.