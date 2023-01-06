Akbank'ta üst düzey istifa

Geçen sene yaşadığı teknik problemlerle gündeme gelen Akbank'ta teknolojiden sorumlu genel müdür yardımcılığı pozisyonunda değişiklik yaşandığı belirtildi.

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre Teknoloji ve Operasyon İş Birimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan İlker Altıntaş görevinden ayrılacak.

Teknoloji ve Operasyon İş Birimi'nin Teknoloji fonksiyonları, yeni kurulacak Teknoloji İş Birimi altında yürütülecek, bu iş biriminin Genel Müdür Yardımcılığını halen Mimari ve Veri Teknolojileri Bölüm Başkanı olarak görev yapan Gökhan Gökçay üstlenecek.

Operasyon fonksiyonları ise İnsan ve Kültür İş Birimi altına taşınarak, İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa tarafından yönetilecek. Değişiklikler 20 Ocak tarihi itibarıyla geçerli olacak.

Altıntaş, Akbank’a Mart 2012’de Mimari Yönetimi Müdürü olarak katılmıştı. Ocak 2017’de Teknoloji ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan İlker Altıntaş, Akbank’a katılmadan önce, teknoloji şirketlerinde yöneticilik ve direktörlük yaptı.