Akbank'ın 2025 kârı ne kadar? Akbank ne kadar kâr etti? Akbank'ın bilançosu ne? Akbank 2025 performansı nasıl?

Bankadan yapılan açıklamada Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, 2025 yılı finansal sonuçlarını değerlendirdi.

Gür, 2025'in ilk yarısında küresel ölçekte yaşanan dalgalanmalara rağmen Türkiye'de atılan etkili adımlar sayesinde makro finansal istikrarın büyük ölçüde korunduğunu belirtti.

Yılın ikinci yarısına doğru hem yurt içinde hem de küresel ölçekte normalleşme sürecinin hız kazandığını aktaran Gür, "Küresel risk iştahındaki artış ülke risk primlerinde belirgin düşüşleri beraberinde getirirken, yurt içinde gerileyen enflasyonla uyumlu olarak kademeli faiz indirimleri devam etti." ifadelerini kullandı.

Gür, gelişmelerin, iç ve dış finansman koşullarını iyileştirerek bankacılık sektörü açısından daha elverişli ortam oluşturduğunu, söz konusu dönemde de ülke ekonomisini desteklemeyi sürdürdüklerini vurguladı.

Geçen yıl ekonomiye sağladıkları kredi desteğini 1 trilyon 921 milyar lirası nakdi olmak üzere toplam 2 trilyon 467 milyar lira seviyesine çıkardıklarına dikkati çeken Gür, şunları kaydetti:

"Toplam mevduatımız 2 trilyon 173 milyar liraya, aktiflerimiz ise 3 trilyon 559 milyar liraya ulaştı. Yüzde 19 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız bu yıl 19 milyar 525 milyon lira vergi gideri sonrası 57 milyar 224 milyon lira konsolide net kâr elde etti. Başarılı performansları için çalışma arkadaşlarıma ve bizlere duydukları güven için başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim."