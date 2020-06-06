Akbank’tan Babalar Günü’ne özel kampanyalar

06 Haziran 2020

Akbank'tan yapılan açıklamada, elektronik ve giyim sektöründe Axesleyenler 200 TL ve üzeri ikinci işlemine 20 TL, üçüncü işlemine 30 TL, toplam 50 TL kaybolmayan chip-para kazanırken, Wings sahipleri ise 400 TL ve üzeri ikinci işlemine 40 TL, üçüncü işlemine 50 TL toplam 90 TL chip-para kazanacağı belirtildi.

21 Haziran’a kadar kampanyalardan yararlanmak için Axess Mobil’den "Hemen Katıl"a tıklamanın yeterli olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Axess Mobil’den kampanya indirim kodunu alanlara özel Damat Tween veya DS damat’ta İlkbahar-Yaz sezonu alışverişlerinde 21 Haziran’a kadar ek yüzde 10 indirim ve 6 taksit imkanı, n11.com’da 15 Haziran’a kadar Axess Mobil’den kampanyaya katılanlara özel 500-999 TL arasındaki alışverişlere 25 TL, 1000 TL ve üzeri alışverişlere ise 50 TL kaybolmayan chip-para fırsatı Axess, Wings ve Akbank kart müşterilerini beklediği bildirildi.

www.hepsiburada.com’dan yapılacak alışverişlerde vade farksız 3 ve 6 taksit, D&R mağazaları ve www.dr.com.tr’de ise 31 Aralık’a kadar vade farksız 7 taksit imkanı sunulduğu belirtilen açıklamada, ayrıca babalarına teknolojik bir hediye almak isteyenlere özel Teknosa mağazalarında ve www.teknosa.com adresinden yapılacak alışverişlerde 12 aya varan taksit fırsatı bulunduğu kaydedildi